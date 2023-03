Annika Momrak bekrefter kjæreste

Under tirsdagens sending av StudioP3 bekreftet Annika Momrak (23) at hun har fått seg kjæreste.

Se og Hør omtalte saken først.

Programlederne Arianrhod Engebø (29) og Nate Kahungu (26) ble oppringt av en ukjent person som de skulle gjette identiteten på.

Hemmelighetsfull

Her fikk radiovertene muligheten til å stille et par spørsmål til personen. Et av spørsmålene som ble stilt var «har du kjæreste?», hvor den ukjente personen svarer «ja, det har jeg».

Det var da Momrak som ringte inn til radiosendingen.

Forholdsryktene har den siste tiden florert rundt TV-profilen, men hun har vært hemmelighetsfull rundt sin sivilstatus.

Date til 38.500 kroner

Under fjorårets «P3 Aksjon» ble en date med programlederen auksjonert bort, for å samle inn penger til et godt forhold. Daten fikk en prislapp på hele 38.500 kroner.

– Daten gikk veldig bra. Jeg var litt nervøs for å arrangere en date som ikke skulle leve opp til hans forventninger, men vi hadde det veldig, veldig gøy. Den situasjonen kunne ikke ha endt bedre enn den gjorde.

Det fortalte 23-åringen da hun gjestet God kveld Norge i forkant av P3-gull-sendingen som hun ledet sammen med komiker Lars Berrum.

– Jeg har fått meg en ny venn som jeg kommer til å ta med meg videre i livet, fortsatte hun.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommetar fra Momrak, foreløpig uten hell.