«Annijor»: – 90 prosent av tiden går jeg kledd som en dass

Anniken Englund Jørgensen er en av Norges fremste profiler innen mote, men innrømmer at hun ikke alltid er like pyntet.

Anniken Englund Jørgensen, bedre kjent som «Annijor», har flere baller i luften om dagen. For tiden er hun aktuell med den kommende reality-dokuserien «Girls of Oslo».

Forrige uke ble hun kåret til årets stilikon under Costume Awards 2023.

Søndag slapp Annijor sin nye designkolleksjon i samarbeid med den norske motebutikken VILLOID, og God kveld Norge møter moteprofilen i den anledning.

– Det er 21 plagg, så det er en ganske stor kolleksjon, men jeg skulle ønske det var mer, sier Jørgensen.



Moteprofilen har tidligere gjort designsamarbeid med blant annet svenske NA-KD, men føler seg mer «hands on» med dette prosjektet.

– Det var korona og fly frem og tilbake til Stockholm og mye over Teams. Denne gangen har vi jo vært på Fornebu og har møttes for hver minste lille detalj. De har vært kjempeflinke og profesjonelle, forteller hun til God kveld Norge.

Jørgensen forteller at kolleksjonen med VILLOID handler litt om å lære å bruke klær om igjen.

– Folk tror jo jeg har verdens største klesskap, jeg har verdens minste. Jeg har mindre skap en alle venninnene mine.

– Jeg har veldig mye jakker og sko, men klærne mine, de er i et lite smalt skap. Der er alt. Folk tror ikke på det da, ler hun.

Ikke imponert

Når det er snakk om nordmenns stil, mener Jørgensen at vi kan bli mer egne.

– Vi er kanskje litt mainstream. Men når jeg tenker Norge, så tenker jeg den ungdomsskolestilen. Den slengbuksa og uggs. Nå er det 90s for alt det er verdt.



– Hva synes du om det da?

– Nei. Kanskje fordi jeg var der selv, så jeg skjønner greia, men så var det ikke sånn vi så ut. Det var ikke satt sammen sånn. Jeg tenker at den vipen der kommer til å gå brått over, ler hun.

Jørgensen tror den neste trenden vil bli mer basic.

– Kanskje det blir litt mer quiet luxury, mer basic og kanskje folk prøver å finne litt silhuetter til kroppen sin. Jeg tror folk kommer til å finne ut hva som passer dem. Nå er jeans nedpå hofta populært, den buksa tror jeg kommer til å gå opp igjen, det er jeg nesten helt sikker på.



Inspireres av russiske influensere

Når Jørgensen sliter med inspirasjonen, og ikke vet hva hun skal ha på seg, finner hun mye inspirasjon fra russiske influensere.

– De kan gjerne bo i Russland eller Paris og skriver gjerne på russisk, de kan jo typ ikke engelsk, men de har helt rå stil og er så flinke.

– Hvis du ikke aner hva du skal ha på deg, hva tar du på deg da?

– Da går jeg for storte jeans i en eller annen vask, og enten en tank top eller en skjorte. Gjerne svart skjorte, jeg synes det er veldig kult, og med en skinnjakke eller et belte så man ser kul ut, men man føler seg også komfortabel, forteller moteprofilen til God kveld Norge.

– Du bærer flere eksklusive merker, er det også noe du har valgt å investere i?

– Jeg tror i starten, da man begynte å tjene litt penger og fant ut av at «oi, nå har jeg jo råd til alle de tingene jeg alltid har ønsket meg som ung, men som jeg aldri fikk». Da ble det mye logoer, men nå har det gått litt tilbake til at jeg har nok mange dyre ting, men jeg tror ikke folk vet hva det er.

– Jeg kjøper mye som er fra YSL eller Gucci, men man bare ser det ikke. Da er det kvaliteten jeg ser på. Da kjøper jeg ikke en T-skjorte i bomull, da er det kanskje kashmir eller ull.

– Har du noen tips til de som kanskje ikke har like god økonomi og ikke har mulighet til å investere like mye i garderoben?

– Jeg er veldig glad i både Zara, Arket og COS. Det jeg sier til venninnene mine som sier de ikke har råd til en kashmirgenser eller en genser i hundre prosent ull, jeg ber dem søke på for eksempel Zara.

– Jeg synes det var grusomt

I mars ble det kjent at Jørgensen og kjæresten hadde flytteplaner, og la dermed ut leiligheten til salgs.



Leiligheten ble først lagt ut til en prisantydning på 11.890.000 kroner.

De forlovede har foreløpig enda ikke funnet et nytt sted å bo, og bor for øyeblikket hos Jørgensens svigerforeldrene.

– Det går fint, nå bor jeg plutselig på Vestkanten, på Smestad. Det er noe med det å få en liten hageflekk og parkeringsplass, det er er helt gull.

Etter å ha bodd hos svigerforeldrene, har det gitt mersmak å bo i hus for Jørgensen.

– Vi var ganske lenge inne på tanken om å kjøpe oss hus, fordi det her er så deilig, men det er helt sinnssykt dyrt. Da må man liksom ut av byen og da melder jeg meg ut kjenner jeg. Det blir nok leilighet i byen igjen, men jeg vil bo så grønt som mulig, forteller hun.



Til God kveld Norge forteller hun at grunnen til at de bestemte seg for å selge leiligheten tidligere i år var fordi hun ikke trivdes.

– Jeg synes det var grusomt. Det er noe jeg kan si nå som vi har solgt, at jeg ikke trivdes der. St. Hanshaugen var nydelig og leiligheten innvendig var kjempefin, nesten litt for fin, så jeg følte den mistet litt av kosen og sjarmen. sier hun og fortsetter:

– Jeg visste ikke om det var høst, vinter eller vår nesten, og har funnet ut hvor viktig det er for psyken. Så det er derfor vi flyttet, fordi jeg klarte ikke å bo der. Luksusproblem kanskje, men jeg vil heller bo i en mindre leilighet, omringet av trær enn det.

Paret skal ha sett på nytt sted å bo på Adamstuen og Frogner i Oslo.

– Men jeg vet ikke om jeg er helt klar for å se ut som en dass så mye som jeg gjør på Frogner. Jeg vil gjerne gå på butikken som en «søppelsekk».



Ingen Chanel til bryllupet

I mai 2022 kunne Jørgensen røpe at hun og Theo hadde tatt forholdet enda et steg – de var blitt forlovet.

Nå kan hun fortelle til God kveld Norge at hun har funnet stedet hvor hun har lyst til å gifte seg, men det koster litt mer enn først tenkt.

– Det er cirka hundre tusen kroner dyrere enn jeg hadde sett for meg. Det er her i Norge. Det er veldig viktig for meg at vi skal ha bryllupet her. Det er en park-ish, men en helt fantastisk en. Det ser ut som et lite Paris.

Jørgensen forteller at hun har lyst til å gifte seg i skogen, noe hun først tenkte ville bli tilnærmet gratis:

– Igjen da, skal man gifte seg der så blir alt ekstra og alt må tilrettelegges og det resulterer i ekstra kostnader. Jeg vil jo gjerne gifte meg i skogen og tenkte «der er det jo gratis», men det er det jo ikke. Det rigget som skal til er ikke gratis, sier hun og fortsetter:



– Man skal jo ha råd og man skal ha tid til å planlegge det, men nå har jeg jo nesten ikke tid til å pusse tennene en gang. Jeg vet ikke om bryllupet blir neste år eller om to år. Jeg skal ikke være forlovet for alltid.

Moteprofilen som ofte er å se i dyre og vakre kreasjoner fra forskjellige mothus, forteller at hun ikke ser for seg å gifte seg i en dyr designerkjole.

– Jeg vil vel egentlig ha et enkelt bryllup, jeg vil bare at det skal være vakkert. Jeg ser ikke for meg at jeg skal ha en Chanel-brudekjole, det blir veldig enkelt ellers, men jeg vil bare at stedet skal være magisk.