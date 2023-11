Annema og Dündar fikk avslag: – Lammende

«Grenseløst forelsket»-paret Annema og Dündar har fått nok et avslag på søknaden.

Anne Marit Yuvali (63), bedre kjent som «Annema», har gjennom «Grenseløst forelsket» vist frem sin 34 år yngre tyrkiske ektemann Dündar Yuvali (29).

Etter snart tre år som gift, sliter paret enda med å få søknaden om en familiegjenforening godkjent, slik at Dündar kan flytte til Norge.

– Han er alt for meg, sa Yuvali om ektemannen tidligere i år.



Torsdag kveld deler Dündar derimot at de har fått endelig svar, og at det resulterte i avslag.

Det har så langt ikke lykkes God kveld Norge å komme i kontakt med Yuvali. Til VG beskriver Yuvali avslaget som lammende.

– Nå blir det rettssak. Første runde koster 350.000 kroner, men det skal vi få til, sier Annema, og legger til at en Spleis-innsamling skal opprettes.



VG har fått tilgang til dokumentene signert UNE, der det står følgende:

«UNE tar ikke klagen fra Dundar Yuvali (klageren) til følge. Dette innebærer at klageren ikke får oppholdstillatelse i Norge og ikke kan klage på dette vedtaket».



«UNE mener at klagerens hovedsakelige formål med inngåelsen av ekteskapet, var å skaffe seg opphold i Norge. UNE benytter adgangen til å nekte oppholdstillatelse. UNE mener at det ikke er grunn til å gjøre unntak fra vilkårene for familieinnvandring», heter det i avslaget.»

– De unner meg ikke en ung mann. Hadde jeg vært mann, å herregud, så greit det hadde vært, sier Annema til VG.