Anne Lindmo gir seg: – For en legende

Fredag opplyser NRK at Anne Lindmo (53) har besluttet å gi seg som talkshowvertinne etter 12 år og 25 sesonger.

– Jeg har hatt enorm glede av å lage nasjonal leirbålsamling i alle disse årene, men alt har sin tid. Det er både morsommere og lurere å gi seg mens leken fortsatt er meget god, sier Lindmo til kanalen.

Med andre ord er hun inne i sin aller siste sesong som talkshowvertinne, før showet legges ned.

Ifølge redaktør Charlo Halvorsen i NRK Underholdning er det ikke avklart hva som kommer til å erstatte «Lindmo» på fredagskvelden.

– For en legende

Nyheten delte Lindmo også selv i et Instagram-innlegg.

Og det å sitte i talkshowvert-stolen i beste sendetid i tolv år har satt spor, for reaksjonene har ikke latt vente på seg.

«Lykke til med neste kapittel!», skriver NRK sportsanker Anne Rimmen (42) i kommentarfeltet.



«Prima innsats. Kjør bustesveis», skriver musiker Ingrid Bjønhov (60).



«Queen!!!!!!», kommenterer artist Julie Bergan (29).



«For en legende. Takk for alt», skriver komiker Jonis Josef (31).



Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, takker også Lindmo etter tolv år:



– Jeg tror vi har et stort publikum med oss når vi takker Anne for et fantastisk selskap gjennom 25 sesonger «Lindmo». Hun har hatt den verdifulle kombinasjonen av solid raushet med gjestene, et humoristisk hjerte og et svært skarpt hode.



Fra pumps til tursko

Lindmo blir imidlertid ikke borte fra skjermen. Til høsten bytter hun ut pumps med turstøvler i nytt TV-program på NRK.



Hva det nye programmet går ut på er foreløpig ukjent, men Lindmo røper at produksjonen av det nye programmet starter allerede til våren, og har premiere til høsten

NYTT PROGRAM: Til høsten skal Anne Lindmo lede ett nytt NRK-program på TV. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

– Det neste TV-prosjektet mitt har allerede vært i utvikling en periode. Nå bytter jeg pumps med turstøvler og tar samtalepartnerne mine med meg til skogs, sier Lindmo.



Siste sending av «Lindmo» blir fredag 5. april.