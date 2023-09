Anne Hathaway slår tilbake mot utseende-kommentarer

Under Hollywoods blendende overflate, ligger en dypt inngrodd og vedvarende sak, nemlig «alderisme» mot kvinner.

Det vil si fordommer mot en aldersgruppe, som for eksempel eldre.



Nå har spesielt én skuespillerinne talt mot måten folk deler komplimenter rundt kvinners utseende og alder på.



Anne Hathaway (40) åpner opp om kommentarene som har haglet inn om at hun ser «bra ut» for alderen sin.

Det skriver Independent.

FYLLER ÅR I NOVEMBER: Den 12. november fyller superstjernen 41 år. Foto: NTB

Åpnet opp under intervju

Under et nylig intervju på talkshowet «TODAY», delte den Oscar-vinnende skuespillerinnen åpenhjertig sitt perspektiv på hvordan hun reagerer på ros som hentyder til kvinner som blir eldre.

– Jeg begynte i denne bransjen da jeg var 17 år gammel, i en helt annen epoke, innleder Hathaway, mens hun reflekterer over hvordan hun ble berømt gjennom tenårene.

Hun avslører at Hollywood på den tiden videreførte en alderskultur om å se ung ut, og da «TODAYs» vert, Sheinelle Jones, spør 40-åringen om sin mening om folk som komplimenterer kvinner ved å si ting som: «du ser veldig bra ut for alderen din», deler Hathaway sitt ærlige perspektiv.

– Jeg tenker ikke på alder. For meg er aldring et annet ord for å leve, sier hun under intervjuet.

Ny rolle

Tidligere denne måneden kunngjorde «Prinsesse på prøve» - stjernen sitt samarbeid med hudpleieselskapet Shiseidos.

Ifølge henne var det nettopp dette med alder, som virkelig trakk henne til kampanjen, med dens slagord: «Potensial har ingen alder.»

I pressemeldingen sier Hathaway hvor begeistret hun var for å gå inn for merkevarens slagord om aldring:



– Det er så opprørende å høre at alder feilidentifiseres som en barriere for vekst. Jeg vil heller feire alder for den gaven som den er. For meg er det et spennende privilegium å bli eldre og forhåpentligvis få muligheten til å lære mer om seg selv, sier hun i pressemelding.

Hylles på sosiale medier

Uttalelsene til Hathaway har skapt stort engasjement på Twitter/X og skuespilleren roses for å fremheve det positive som følger ved å «dra på år`a».

FLERE KOMMENTARER: Kommentarfeltet på Twitter roser skuespillerinnen. Foto: Skjermbilde, twitter

– Jeg er på det punktet i livet der jeg har en mye bedre forståelse for hvordan jeg liker å gjøre ting. Jeg er mye flinkere til å dele og jeg føler at jeg er snillere mot andre og meg selv sier hun under intervjuet.

Hathaway er gift og en stolt mor til to sønner, og legger til at hun tar vare på seg selv bedre enn hun noen gang gjorde i tjueårene.

