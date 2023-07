Anne B. Ragde: – Kroppen min er et mysterium

Forfatter Anne B. Ragde deler åpenhjertig at det har gått fire år siden hun hadde hjerneslag på Instagram.

– Nå er det fire år siden jeg hadde hjerneslaget og merker null til det!

Det skriver Anne B. Ragde (65) i et nytt innlegg på Instagram.

Videre avslører forfatteren at hun tidligere røykte mellom 20 til 30 sigaretter daglig, i over 40 år.

Hun legger ikke skjul på at hun likte det godt, men sluttet etter hun fikk slag.

Like etter ble hun hjerteoperert.

– Jeg ble hjerteoperert samtidig som ei på 24 og ei på 26 år som begge hadde hatt hjerneslag, ingen av dem røykte, skriver Ragde.



Hun avslutter innlegget med å påpeke at kroppen hennes er et evig mysterium.

Skjønte ingenting

4. juli 2019 ble Anne rammet av hjerneslag.

– Jeg skulle på hytta med seks venninner. Jeg våknet opp og alt var annerledes. Jeg skjønte ingenting. Det er det som har skremt meg mest – at jeg ikke forsto noe. Jeg forsto ikke at det var galt at jeg bare skulle til høyre og datt sammen, fortalte hun da til Tv2.

Forfatteren fra Trøndelag forklarte at hun ikke ble redd, men at opplevelsen forandret henne.

Øyevekkeren fikk henne på å leve mer i nuet.

Ny karrierevei

I den siste tiden har 65-åringen tatt stegene inn i reality-verden.

Hun var å se i TV 2-programmene «Forræder» og «Sofa» i fjor. Senere i år inntar Ragde humorscenen sammen med bestevenninne og forfatter Unni Lindell (65).

Ragde har tidligere fortalt at etter hun ble 60 så sier hun «ja» til det hun har lyst til, og «nei» til det hun ikke har sprenglyst til.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar av Anne B. Ragde, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.