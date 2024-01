Ankom «Paradise»-premiere på hest

STJAL SHOWET: Den tidligere «Farmen»-deltakeren er klar for mer reality. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

«Farmen»-Amalie møtte opp på uvanlig vis. Se deltakerne på rød løper for premierefest til «Paradise Hotel».

Søndag var spente deltakere samlet for premierefesten til «Paradise Hotel» 2024.

En rekke kjente ansikt gjør comeback i årets sesong, både tidligere Paradise Hotel-vinnere og Tiktok-profiler.

God kveld Norge var til stede på Brød og Sirkus i Oslo, hvor Amalie Lund (25) møtte opp på uvanlig vis – ridende forbi pressen.

25-åringen forteller God kveld Norge at det er inspirert av hennes deltakelse på «Farmen» i 2021.

RIR FORBI: Amalie Lund forteller at å komme ridende på en hest er inspirert fra hennes «Farmen»-opphold i 2021. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Lund bytter nå ut gård med hotell i Mexico. I år er også reality-profil Mario Riera (25) tilbake på TV-skjermen.

Måtte lyve

I sommer kom nyheten om at han hadde funnet lykken med Lotte Reinholdtsen (21), som også skal delta i årets sesong av «Paradise Hotel».

Realityprofilen sa den gang at han møtte sin utkårede i mars, under en fest i Trondheim, og ble sammen i midten av mai.

Det viser seg imidlertid ikke å stemme.

«PARADISE-AKTUELL»: Lotte Reinholdtsen. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Reinholdtsen kan nemlig røpe overfor God kveld Norge at det var en dekkhistorie for å ikke avsløre at de skulle delta i «Paradise Hotel», hvor paret først møttes.



Hennes utkårede var ikke til stede, grunnet «guttetur» i Spania.

Gikk noen runder

– Det er veldig nostalgisk for meg å være tilbake, det er jo 10 år siden sist, sier Aurora Gude (31).



Hun erkjenner at det var en terskel å si «ja» til å delta i en ny sesong.

VETERAN: Aurora Gude er tilbake i programmet, som hun vant i 2014. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

– Det er skandale og jeg vil jo tro at mange i min bransje vil si at dette er en «downgrade», dessverre.

Dette fikk Gude til å vurdere om det var lurt for henne å delta på det ikoniske TV-programmet «med tanke på fremtiden».

– Men jeg kan ikke gjøre ting i livet på bakgrunn av hva andre mener, så da tenkte jeg «kjør», forteller hun.

Etter to sesonger alene får nå Andreas «TIX» Haukeland (30) med seg Triana Iglesias (41) som programleder.

– Hvordan er det å være tilbake?



TILBAKE: Triana Iglesias har ledet 14 sesonger av reality-serien. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / God kveld Norge

– Det har vært veldig fint, men annerledes. Det har ikke vært like mye jobb som tidligere, svarer Iglesias, og legger til at det har vært «veldig fint» å jobbe med Haukeland.