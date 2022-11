Anette Hoff: – Minnes Toralv hver dag

Skuespiller Toralv Maurstad bisettes fra Oslo domkirke torsdag 24. november, klokka 12. Maurstad æres med bisettelse på statens regning.

Han sovnet stille inn fredag 4. november.

Følg sendingen fra bisettelsen her:

Presten Trond Bakkevig åpnet talen under seremonien ved å si:

– Han døde mens Beate holdt om ham.

Maurstad var gift med regissør og skuespiller Eriksen siden 1999.

Videre fortalte presten at Beate aldri ble sjalu som følge av at« han elsket teateret mer enn henne.»

Statsministeren: – En legende

Like før bisettelsen startet klokken 12 ankom kong Harald og statsminister Jonas Gahr Støre Oslo domkirke.

Gahr Støre omtalte den avdøde som en legende i sin minnetale:

– Et langt og usedvanlig liv i og for kunsten er over. Vi tar farvel med en av de største fra norske teaterkunst. Vi hedrer en livsgjerning som var grensesprengende og uforglemmelig, sier statsminister Jonas Gahr Støre i sin tale.

– Vi kan trygt omtale ham som legende, legger han til.

– Han var et usedvanlig talent. En stor personlighet som kunne utfordre oss fra scenen.

Det holdes også minnetaler av teatersjef Erik Ulfsby og Petter Skavlan.

– Vi tar farvel med en av de største fra norsk teaterkunst

Kjente fjes strømmet til



Tidligere torsdag formiddag ankom en rekke kjente gjester Oslo domkirke.

STATSMINISTEREN PÅ VEI INN: Statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn til Oslo domkirke torsdag. Foto: Erik Edland/TV 2

Blant de mange som møtte opp, var Anette Hoff (61), som ble kjent med Maurstad på settet til Hotel Cæsar.

Hoff forteller at hun så Maurstad senest i sommer.

– Jeg minnes Toralv hver dag. Jeg har, eller hadde, et nært og godt forhold til ham, og det har jeg egentlig fortsatt. Det kommer jeg alltid til å ha, sier hun.

Hoff forteller av hun mottok dødsbudskapet over telefon.

GODE VENNER: Anette Hoff forteller at hun møtte Toralv sist i sommer. Foto: Erik Edland/TV 2

– Jeg syntes selvfølgelig det var veldig trist. Men han var en gammel mann, han har levd et fantastisk liv. Ingen av oss lever evig.

GOD VENN OG KOLLEGA: Lise Fjeldstad har kjent Toralv Maurstad siden hun kom inn i teateret. Foto: Erik Edland/TV 2

Skuespiller Lise Fjeldstad (82) var blant de fremmøtte. Hun har kjent Maurstad hele sitt voksne liv, og skal blant annet lese et dikt for under bisettelsen.

– Det er trist, men samtidig en glede å kunne minnes ham på denne måten, sier hun.

LILLESØSTER: Toralvs halvsøster, Mari Maurstad. Foto: Ola Thingstad/God kveld Norge

– For 62 år siden satt Toralv Maurstad i teaterjuryen. Jeg prøvet og jeg kom inn, sier hun.

Hun forteller at hun etter audition fant et notat fra jurymedlem Maurstad. Der skal det ha stått at Fjeldstad «kan lese dikt». Og på denne dagen i dag, skal hun altså lese dikt under bisettelsen.

Lillesøster Mari Maurstad (65) sa følgende til TV 2 på vei inn i kirken.

– Han har levd lenge og hatt et fantastisk liv, og det må vi ikke glemme, sier hun.

– Han har satt store spor, og han er kanskje den siste av den type teatermenneske. Så da setter vi jo en sluttstrek, på en måte. Det er jo litt trist, legger hun til.

– Et fantastisk menneske

Skuespiller Per Christian Ellefsen (68) forteller at han hadde gleden av å være kollega av Maurstad, og at han var perfeksjonist både i arbeidslivet og privat.

– Han var et fantastisk menneske å kjenne. En direkte, flott mann, sier Ellefsen til TV 2.

– Det er et eller annet med Toralv. Han er teater. Han kommer alltid til å være det, selv om han har gått bort. Han kommer alltid til å, for meg, være selve strukturen i teater, sier han.

Ellefsen sier han sist jobbet med Maurstad i teaterstykket «Hvem er Ernest.»

VENN OG KOLLEGA: Per Christian Ellefsen på vei inn i kirken torsdag. Foto: Ola Thingstad

– Det var en veldig flott opplevelse det, altså. Jeg har jo hatt litt med ham å gjøre privat også...Han og Beate. Det har vært veldig hyggelig, sier Ellefsen.

– Et stort forbilde

Også Tom Sterri (62) hyllet Maurstad på vei inn til bisettelsen.

PÅ PLASS: Skuespiller og instruktør Tom Sterri.

Han jobbet i ti år som regissør og skuespiller i TV 2-serien «Hotel Cæsar».

– Han har vært alt: Skuespiller, teatersjef, regissør...Han har betydd det meste, mer enn noen annen. For meg personlig var han et stort forbilde. En som turte da det gjaldt som verst som teatersjef, og en som leverte og virkelig forberedte seg noe så vanvittig på alt han skulle gjøre. Det var ikke noe lettvintheter ute å gå der, og det må vi alle strekke oss etter i hans ånd, sier Sterri til God kveld Norge.

Begravelse på statens regning

Regjeringen ærer Maurstad med begravelse på statens regning, og den folkekjære skuespilleren vil bisettes på datoen han ville ha fylt 96 år.

Maurstad ble født 24. november 1926.

Siden denne ordningen trådte i kraft på slutten av 1800-tallet, er rundt 100 personer blitt begravet på statens bekostning. I nyere tid har navn som Wenche Foss, Rosemarie Köhn, Hjalmar Andersen, Jo Benkow, Rolv Wesenlund og Arne Næss blitt æret med begravelse i regi av regjeringen.

– Først og fremst et personlig farvel

«For Toralv Maurstads familie og venner vil seremonien i kirken først og fremst være et personlig farvel. Familien ønsker ingen personlig eksponering i tilknytning til seremonien», heter det i en pressemelding fra Jølstad begravelsesbyrå.

MED KONA: Toralv Maurstad og kona Beate Eriksen. Foto: Lise Åserud/NTB

Toralv Maurstad var gift med regissør og skuespiller Beate Marie Eriksen (62), de giftet seg i 1999.

Lillesøster Mari Maurstad (65) la ut en hyllest til sin bror med varme ord via sin Instagram kort tid etter at dødsfallet ble offentliggjort.

«Tusen takk for alle varme tanker I forbindelse med min halvbror Toralvs bortgang. Ingen var som deg, Toralv❤Takk for alt du har gitt oss og publikum. Du behersket tragedie like godt som komedie og det var aldri kjedelig der du var.Historier om deg vil leve for bestandig❤»

Folkekjær teaterstjerne

Maurstad var en folkekjær skuespiller, teatersjef og regissør, og han debuterte på teaterscenen allerede som syvåring.

Han har ledet både Oslo Nye Teater og Nathionalteatret.

Maurstad har fått en rekke priser, som blant annet Leif Justers ærespris, Amandas hederspris og Heddaprisen.

I tillegg til å være et stort navn på norske teaterscener, ble han også synlig gjennom rollen som Georg Anker-Hansen i TV 2-serien Hotel Cæsar. I tillegg hadde Maurstad stemmen til Ludvig i «Flåklypa Grand Prix» fra 1975.