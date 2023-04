Ane By Farstad om romanseryktene med norsk artist

I fjor skrev TV 2 om den voksende populariteten til skøytejentene på TikTok.

Ane By Farstad (23) fra Trøndelag er en av de mest populære utøverne på plattformen, med flere millioner visninger. Også på Instagram har skøyteløperen hele 254.000 følgere.

Til God kveld Norge letter trønderen på sløret om den voksende populariteten, samt karrieremål og drømmer for fremtiden.

Satset alt før ungdoms-OL

Farstad forteller om en barndom fylt med sport og aktivitet. 23-åringen sier at det er på grunn av faren at hun begynte med skøytesporten.

– Pappa var selv skøyteløper. Han tok med meg og broren min på skøytebanen fra vi var veldig unge. Senere ble han treneren min og var det fram til jeg var 16 år, deler hun med God kveld Norge.

Skøyteløperen forteller at hun alltid har vært en aktiv jente, og at hun prøvde en rekke idretter i løpet av oppveksten.

Omsider ble det fullt fokus på en karriere på skøytebanen. Farstad forteller at hun bestemte seg for å satse på skøyteløp før ungdoms-OL i 2016.

– Jeg angrer ikke. Jeg er veldig glad i fart og alt som har med spenning å gjøre. Det gir sporten meg, og det elsker jeg, deler hun.

Den unge skøyteløperen forteller om et ønske om å inspirere den neste generasjonen med kvinnelige skøyteløpere.

– Det som er viktigst er å få rekruttert nye jenter til sporten, sier hun og fortsetter:

– Jeg håper jeg kan inspirere, for jeg vil at så mange som mulig skal starte på skøyter.

Flyttet til Canada

23-åringen fra Trøndelag hadde et mål om kvalifisere seg for å gå verdenscupen denne sesongen, men dessverre gikk ikke alt etter planen.

Farstad mislyktes i uttaksløpene i slutten av oktober. På 500 meter ble hun nummer tre, mens kun to ble sendt videre til verdenscup, forklarer hun til God kveld Norge.

TIL CANADA: Farstad dro til Canada etter at hun ikke kvalifiserte seg til verdenscupen. Foto: Ola Thingstad

– Etter det tenkte jeg «hva skal jeg gjøre nå?». Det var jo verdenscupen jeg jobbet mot.

Farstad forteller videre at den ene landslagstreneren foreslo at hun tok et treningsopphold i Canada, så hun kunne slå sterkere tilbake.

– Jeg bestemte meg for å flytte på én uke. Jeg dro uten å ha en klar plan. Jeg visste ikke hvor jeg skulle bo engang, deler trønderen.

Farstad forteller at hun ble møtt av et inkluderende og stort nettverk, som tok henne imot med åpne armer.

– I Norge er skøytesporten liten i forhold til hvordan det er i Canada. Derfor var det tilrettelagt for oss på flere måter. Det var en super hall, tre trenere som var på plass hele tiden og en stor jentegruppe.

– Hva skal til for at Norge skal hevde seg i skøytesporten?

– Jeg tror det er veldig viktig å ta vare på alle på laget. Jeg måtte ordne for meg selv etter jeg ikke kom med på verdenscupen. Jeg tror det er viktig å ta vare på alle, for å utvikle et større nivå på alle utøverne, mener Farstad.

Til tross for et vanskelig år, har skøyteløperen et klart karrieremål foran seg:

– Det er kun tre år til OL i 2026. Der vil jeg gjerne stå på toppen av pallen, det er jo drømmen.

Får millioner av visninger

I tillegg til skøytekarrieren, studerer 23-åringen eiendomsmegling, samtidig som hun lanserer sitt eget klesmerke «Caspara».

På sosiale medier koker det også for trønderen.

Farstad forteller at det «tok av» etter hun la ut en video på TikTok der hun gikk på skøyter.

Flere av videoene hennes har har nå flere millioner visninger.

– Kanskje det er litt annerledes enn hva folk vanligvis ser på TikTok. sier Farstad om responsen på TikTok.

Skøyteløperen forklarer at hun fikk tusenvis av følgere om dagen etter den ene videoen gikk viralt. Hun beskriver opplevelsen som overveldende.

Hun har nå over 143.000 følgere på plattformen.

– Jeg ble nesten redd. Jeg har aldri vært vant til så mye oppmerksomhet på så kort tid. Det var rart, men klart det har vært veldig morsomt også.

– I starten var det mange unge gutter som kommenterte alle mulige syke greier. Jeg fikk sikkert 20 frierier om dagen, avslører hun.

Skøyeløperen sier at det hele endret seg i Canada. Der visste ingen hvem hun var, og hun kunne bare fokusere på sporten.

– Her i Norge blir det litt annerledes. Norge er ikke så stort, så de som skiller seg ut blir lagt merke til, deler hun.

Farstad forteller også at det er flest gutter som kommer bort til henne på gata.

– På 17. mai i fjor var det hektisk. Jeg måtte ta bilder, gi klemmer og ble fridd til. Det var ikke måte på, men det var jo litt morsomt også da, ler hun.

Kommenterer romanseryktene

Det er ingen tvil om at den unge trønderen er ettertraktet.

Ettersom hun er mye på reisefot, tror ikke Farstad at en kjæreste passer inn i timeplanen hennes akkurat nå.

Likevel er hun åpen for å finne den rette.

– Jeg er veldig mye borte, så jeg vet ikke helt hvem som hadde passet inn i hverdagen min, deler hun åpenhjertig.

I fjor høst gjorde GAFFA et intervju med poptvillingene Markus og Martinus Gunnarsen. I intervjuet hinter Martinus til en mulig flørt mellom han og skøyteløperen.

– Vi har kjent hverandre lenge, og vi har snakket sammen. Jeg vil ikke si at det er så mye mer enn det. Han er en morsom og fin gutt, sier Farstad når God kveld Norge spør om Martinus Gunnarsen.

– Men det har vært en flørt?

– Nei, ikke nå lengre, ler hun og fortsetter:

– Nei, vi er bare gode venner, egentlig.

Det er ikke bare nordmenn som har lagt merke til skøyteløperen. I videoen øverst i saken forteller Farstad om da hun ble sjekket opp av en verdenskjent proffutøver.