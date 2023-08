Andreas «Tix» Haukeland har store planer for flere villaer i Asker

På en tomt nær sjøen ved Trosvikodden i Asker fikk Andreas «Tix» Haukeland i vinter godkjent oppdeling av en 1,5 måls stor tomt, for å kunne sette opp to boliger. De to tomtene er på henholdsvis 732 og 747 kvadratmeter.

Nå har han og et vennepar sikret seg hver sin tomt til åtte millioner kroner per, og søknader om to nesten helt like villaer er sendt til kommunen fra hver av tiltakshaverne.

Begge tiltakshaverne benytter seg av Bits arkitekt og ingeniør AS.

God kveld Norge har fått innsyn i søknadene hos Asker kommune, som viser at Haukeland har planer om et moderne hus med blant annet underjordisk garasje, fire soverom, flere bad og en sportsbod. På taket er det tegnet inn en 30 kvadratmeter stor takterrasse.

STORE PLANER: Andreas Haukeland har planene klare for boligen som vil ligge sjønært ved Børsholmen i Asker. Foto: Asker kommune

Samlet bruksareal er på godt over 250 kvadratmeter. Deler av boligen er tegnet uten vinduer, noe Haukeland tidligere har uttalt at han ønsker for å sikre seg privatliv.

– Det er mye folk som vil hilse på meg og som venter på meg, og det er ofte hyggelig, men ikke akkurat der jeg bor, har han tidligere uttalt til Nettavisen.



På nabotomten er det planlagt et tilnærmet likt hus, bare speilvendt.

De to tomtene har ellers felles gangvei og fellesarealer.

Skal bygge flere villaer

Men det stopper ikke her. Haukeland har flere planer for utbygging av villaer i Asker.

I fjor høst kjøpte Haukeland nemlig også en eiendom i nærheten av Vettrebukta, til den nette sum av 12,5 millioner kroner.



Her har han nå søkt kommunen om tilbygg og ombygging av eksisterende bolig på eiendommen. Det søkes også om rivning av eksisterende garasje. Boligen har et samlet bruksareal på nærmere 300 kvadratmeter, og består blant annet av flere romslige soverom med tilhørende garderober, samt flere bad.

FLERE BOLIGER: Slik ser tegningene for Haukelands andre planlagte hus ut. Boligen er tegnet av Bits arkitekt og ingeniør AS.. Foto: Asker kommune

Søknaden ble sendt inn til kommunen i mai, og ikke alle har vært like begeistret for Haukelands planlagte prosjekt ved Vettre.

Merknad fra nabo

I en merknad sendt inn av en nabo, pekes på at det ikke tas hensyn til eiendommens bevaringsstatus.

«Det planlagte tiltaket mener vi bryter med formålet i reguleringsbestemmelsene og kan slik vi vurderer det uansett ikke tillates uten at eiendommen søkes omregulert», heter det i merknaden.



Det hevdes videre at tiltakshaver har og har hatt flere utbyggingsprosjekter i Asker kommune de senere år som har blitt solgt etter kort eiertid.

«Vi mener tiltaket som nå er varslet på eiendommen klart bærer preg av ønske å optimalisere verdien av eiendommen», skrives det i nabomerknaden.

Arkitektselskapet Bits har på vegne av Haukeland svart at han ikke kjenner seg igjen i dette, og derfor lar være å kommentere det sistnevnte.

Ingen planer om å selge

Til God kveld Norge understreker Haukeland at han ikke har noen foreløpige planer om å selge noen av eiendommene.

Han forteller at han først kjøpte en tomt på Trosvikodden, men at han senere forelsket seg i eiendommen ved Vettrebukta, og at han drømte om å bygge sitt nye hjem der.

– Prosessen har gjort at tidslinjen har endret seg fra det den opprinnelig var, men jeg gleder meg til å ferdigstille mine to drømmehjem. Om det blir jeg eller familien som skal bo der vet jeg ikke ennå, men jeg har ingen tanker om å selge noen av boligene, sier Haukeland.