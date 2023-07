Amerikanske medier: Brudd for Bella Hadid

Etter to år som kjærester, er det slutt mellom supermodellen Bella Hadid (28) og Marc Kalman

Det skriver ET, ELLE og W Magazine.

Kilder tett knyttet til paret forteller til ET at paret skal ha slått opp tidligere i vår.

«De skal ha vært veldig forelsket, men forholdet gikk sin gang, og de bestemte seg for å avslutte ting.»

Videre påstår kilden at Hadid skal ha følt på mye som press som følger av at hun er berømt. Noe som er grunnen til at supermodellen har vært ute av rampelyset de siste månedene.

«Hadid skal ha prøvd å tatt vare på seg selv siden bruddet.»



Supermodellen skal ha vært sykemeldt de fire siste månedene, og blir behandlet for Lyme borreliose, forteller kilden.



Hun skal også ha sluttet å drikke alkohol, og vært edru siden november.



Kilden bekrefter også at Hadid ikke har vært på rehab, men sykemeldt på grunn av behandling for sykdommen.