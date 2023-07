Amalie Snøløs avslører brudd

DELER TRISTE NYHETER: Amalie Snøløs har hatt et krevende halvår. Foto: Fredrik Hagen

Onsdag denne uken delte tidligere «Farmen»-deltaker Amalie Snøløs (27) en Instragramhistorie, hvor hun skriver at det siste halvåret har vært krevende.

«Jeg har mistet min biologiske far og dessverre gått igjennom et brudd. Håper på forståelse og ikke minst respekt for vårt, og min families privatliv. Jeg kommer ikke til å gi en ytterligere kommentar».

Det var i 2021 Snøløs avslørte at hun og kjæresten hadde forlovet seg.

Sørlendingen ble kjent for det norske folk i 2017 gjennom sin deltakelse i «Farmen». Ellers har hun vært å se i blant annet «Skal vi danse» og «4-stjerners middag».

