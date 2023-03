Alle klager mot kronprins Haakons planer avvist:

22. mars ble det sendt inn en direkte klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken, der det klages på Asker kommunes saksbehandling av kronprins Haakons rive- og byggeplaner på Skaugum Gård.

«Det mest provoserende med hele saken: Tiltakshaver har ikke et reelt behov», skriver klager i sitt brev og viser også til opprinnelig klage sendt inn til Asker kommune.

Klagen til Statsforvalteren er sendt inn etter at kommunen har avvist samtlige klager som er kommet inn i denne byggesaken.

Har startet rivingen

Kronprinsen er tiltakshaver i byggeprosessen, gjennom sitt selskap Skaugum Gård.

I februar fikk han kommunens tillatelse til å rive en låve fra 1992, for å bygge opp en lagerbygning med utleie-formål. Rivingen ble ifølge Dagbladet igangsatt etter at de fikk tillatelse.

EKSISTERENDE BYGG: Tegninger av låven på Skaugum gård, slik den står opprinnelig. Foto: Asker kommune

Bygget står på Skaugum, eiendommen der kronprinsfamilien selv bor.

Vedtaket fra februar om tillatelse til riving og nybygg utløste totalt fire klager, samt en såkalt «ytring».

«Det omsøkte prosjekt viser ingen sammenheng med det helhetlige bygningsmiljøet på Skaugum, verken når det gjelder form eller materialvalg», skriver en i sin klage.

En annen reagerer blant annet på at kommunen unnlot å dele de opprinnelige søknadene med offentligheten.

«Hvis saken hadde vært offentlig fra start, ville begrunnet klage kommet inn og saken blitt avsluttet i tide», er det en som understreker.

«Jeg vil på det sterkeste be Asker Kommune behandle Kronprins Haakon som andre beboere», skriver en tredje.

Samtlige klager er blitt avvist fra kommunen. Klagerne er ikke naboer til Skaugum.

– Klagene ble avvist fordi ingen av klagerne var part i saken eller hadde den nødvendige tilknytningen til den. Det betyr at de ikke hadde rettslig klageinteresse, sier Frode Torvik, juridisk rådgiver i Asker kommune.

– Den siste henvendelsen ble av oss ikke vurdert som en klage, men som en meningsytring som vil bli svart ut i eget brev.

God kveld Norge har vært i kontakt med flere av klagerne, som reagerer på saksbehandlingen fra kommunens side.

PLANLAGT BYGG: Slik ser tegningene av det planlagte nybygget ut. Foto: Asker kommune

Ber om gjennomgang av saken

Rina Ihlen, en av klagerne og den som nå har sendt klage direkte til Statsforvalteren, er svært provosert over kommunens behandling i denne saken.

Hun er sivilarkitekt og har selv tidligere sittet i kommunestyret.

– Behovet her er kun å tjene penger. Samfunnet kan ikke i dagens situasjon premiere kun ut fra egen økonomisk inntjening, her hvor tiltakshaver allerede har økonomisk sikkerhet, sier hun til God kveld Norge.

I brevet hun nå har sendt Statsforvalteren ber hun om en gjennomgang av saksbehandlingen til Asker kommune.

«Etter min oppfatning er saksbehandlingen mangelfull: viktige faktorer er ikke vurdert, faktorer er vurdert på ufullstendig grunnlag og vekting er useriøs».

– Det er trist om vi ikke kan stole på vårt demokrati, forvaltning med fagfolk i administrasjon og folkevalgte politikere, utdyper Ihlen overfor God kveld Norge.

Hun har tidligere kommet med en oppfordring til kommunen om å forsvare Skaugum som landbrukseiendom med gårdsdrift.

Hun reagerer på at en 30 år gammel låve «med et pennestrøk» skal rives for å starte med utleie og tilhørende tungtransport.

Ihlen stiller også spørsmål til det sikkerhetsmessige, og hvorvidt det vil bringe med seg store utgifter til vakthold, klarering av kjøretøy med bemanning og leveranser.

Se hva Slottet svarer til dette, lenger ned i saken.

– Tåkelegging

Hun er ikke alene om å reagere på saksbehandlingen til kommunen.

– Grunnen til at jeg har engasjert meg i denne saken er Asker kommunes spesialbehandling, tåkelegging, bortforklaringer og hemmelighold rundt søknaden fra Skaugum Gård som tiltakshaver, sier Karl Kjeldsen.

Han er blant de fem som har sendt inn sin mening om byggeprosessen til Asker kommune.

Kommunen opplyser at rivingen fortsetter på Skaugum gård.

– Det er sendt en klage over avvisningsvedtaket til Statsforvalteren direkte. Den har Statsforvalteren sendt kommunen, og vi vil behandle klagen på vanlig måte. Det er foreløpig ikke registrert flere klager, sier juridisk rådgiver Torsvik, og legger til at rivingen fortsetter som før.

God kveld Norge har forelagt kritikken som går på saksbehandlingen. Til det sier Torvik følgende:

– Kommunen mener behandlingen i denne saken har vært seriøs. Kommunen mener at det kan stoles på vårt demokrati, forvaltning med fagfolk i administrasjon og folkevalgte politikere.

Lokalavisa har Budstikka har over lengre tid omtalt saksprosessen, og var også først til å melde at klagene ble avvist hos kommunen.

Dette svarer Slottet

Kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Varpe, viser til at Skaugum Gård har fått rive- og byggetillatelse fra Asker kommune, og at de har vært gjennom en normal søknadsprosess.

– Kommunen har også gitt tillatelse til at bygget som er under oppføring kan brukes til lager. Driften på Skaugum fortsetter som før. Jordene driftes ved at de forpaktes bort, og beiteområdene leies ut slik at det er beitedyr der i sommerhalvåret, sier Varpe.

Hva angår de sikkerhetsmessige forholdene rundt planene på Skaugum, svarer Slottet følgende:

– Bygget ligger utenfor sikkerhetssonen, og det vil derfor ikke påløpe ekstra kostnader knyttet til sikkerhet.