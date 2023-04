Alexandra Joner om bruddet: – Hardt som faen

I en ny episode «Beautybloggerne» åpner artist og influenser Alexandra Joner (33) for første gang opp om den nye tilværelsen som singel, etter at det ble kjent at det var slutt mellom henne og Runar Vatne (49) i forrige uke.

«Beautybloggerne» er en podkast Joner har sammen med Ragnhild Margrethe Andersen, Helle Nordby, Lotte Myrseth, Tomas Erdis og Therese Aanonli.

I den aktuelle episoden er det Joner, Andersen og Myrseth som deltar.

– Jeg har så vondt i magen, sier Joner før hun skal fortelle om bruddet i podkasten.

Hun åpner med å si at bruddet nå er blitt kjent, og at mange lurer på hva som har skjedd.

– Jeg føler det er en privatsak. Jeg har ikke noe lyst til å kommentere det noe mer enn at det er slutt, og ja, hva skal man si, et brudd er alltid vanskelig.

– Det er vel egentlig det jeg føler jeg kan si akkurat nå, sier Joner.

Bor sammen med moren

Vatne og Joner hadde vært sammen i ti år. Jentene poengterer at dette kanskje gjør bruddet enda hardere.

– Ti år sammen. Jeg kan relatere, for jeg har vært sammen med Erlend i ti år, så jeg skjønner at dette er stort, sier Andersen.

– Ja, det er hardt som faen, svarer Joner.

Videre diskuterer jentene hvordan det er å entre singellivet som voksen. Joner forteller at hun synes det er veldig rart, hvorpå Andersen poengterer at det må være et helt annet liv enn det hun er vant til.

– Ja, det er akkurat det det er. Mamma har jo flyttet inn og passer på meg. Hun er kjempesøt, hun lager frokost og mat til meg - jeg føler jeg bor på et hotell!

33-åringen understreker at alle i hennes nærmeste krets har tatt godt vare på henne i den tunge tiden, og at hun har hatt flere venninner på overnattingsbesøk.

Myrseth spør så om Joner føler at hun har fått opplevd noe av singellivet enda.

– Nei, absolutt ikke. På ingen som helst måte, sier Joner og forteller at hun enda ikke har tatt steget med å laste ned datingappen Tinder.

De diskuterer videre når det er innafor å laste ned Tinder etter et brudd, og konkluderer med at det kommer helt an på hvordan det ble slutt.

Er med i neste sesong av «Bloggerne»

Joner er en av syv deltakere i dokusåpen «Bloggerne» på TV 2 Play.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, bekreftet i forrige uke overfor God kveld Norge at Joner er med videre i neste sesong.

– Vi har fulgt hverdagen hennes tett den siste tiden. Noe mer om hva som vil vises kan vi ikke si noe om nå.

TV 2 ville ikke utdype hvorvidt innspillingen av neste sesong er ferdig eller ikke, heller ikke om bruddet vil være en del av sesongen.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Alexandra Joner til denne saken, foreløpig uten å lykkes.