Alessandra Mele vant Melodi Grand Prix 2023: – Skal gjøre dere stolte

Lørdag kveld var det duket for den store gullfinalen i Melodi Grand Prix i Trondheim Spektrum.

Ni artister har kjempet seg videre fra tre delfinaler og har i kveld kjempet om seieren og om å få representere Norge i Eurovision Song Contest 2023.

Helt til topps klatret Alessandra Mele med sangen «Queen of Kings».

– Nå skal jeg nyte dette øyeblikket og det skal feires med en skikkelig kul etterfest. Det blir nok ikke en god natt søvn, fordi jeg klarer nok ikke å sove, sier den fornøyde vinneren.

Videre ønsker hun å takke alle som har hatt troen på henne og på låten.

Nå skal hun representere Norge i Eurovision Song Contest i Liverpool.

– Jeg skal gjøre dere stolte, sier hun etter at vinneren ble annonsert.



Dette var kveldens finalister:

JONE: «Ekko Inni Meg»

SURREALISTISK: For artisten Jone var det surrealistisk å gå videre til finalen. Foto: Alexander Vestrum / NTB

Jonas Nes Steinset (26), best kjent under artistnavnet JONE, kom videre fra den andre delfinalen.

I kveld var han først ut med låten «Ekko Inni Meg».

– Jeg holder på å begynne å grine, sa 26-åringen fra scenen etter delfinalen.

Til God kveld Norge kunne finalisten fortelle at det er vanskelig å sette ord på det han nettopp hadde opplevd.

– Det er helt sinnsykt. Det er helt surrealistisk. Jeg tror ikke jeg helt skjønte det, men så fort det gikk opp for meg var det bare å skrike ut.

Eline Thorp: «Not Meant to Be»

SCENESKREKK: Etter åtte år med sceneskrekk, så har Eline Thorp klatret seg helt til finalen i Melodi Grand Prix. Foto: Alexander Vestrum / NTB

For åtte år siden trakk Eline Thorp (29) seg fra rampelyset på grunn av sceneskrekk. I januar tok hun Norge med storm og sikret seg finalebillett med låten «Not Meant to Be».

Under lørdagens finale var hun ut som nummer to på scenen i Trondheim.

Skrellex: «Love Again»

RØRT: Skrellex forteller at han er rørt over å kunne representere LHBTQ+-samfunnet i konkurransen. Foto: Ulrik Kramer/NRK/NTB

Kai Thomas Larsen (36), best kjent under dragartistnavnet Skrellex, sikret seg den siste finalebilletten med låten «Love again».

Til God kveld Norge forteller Larsen at han er rørt over å kunne representere LHBTQ+-samfunnet i konkurransen.

– Det varmer helt klart, at det ikke har så mye å si da. Jeg blir helt rørt. Jeg var jo redd for at jeg var litt for mye, for jeg er kanskje ikke for alle. Men da ver jeg tydligvis for nok for det norske folket. Og det er jeg veldig stolt av! At vi lever i et land hvor skrell som meg kan gå til finalen.

Ulrikke Brandstorp: «Honestly»

REVANSJELYSTEN: Ulrikke Brandstorp skulle egentlig skulle representere Norge under Eurovision Song Contest i 2020. Nå er aritsten revansjelysten. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I forkant av den første delfinalen avslørte Ulrikke Brandstorp at hun var klar for revansje.

Hun skulle nemlig representere Norge på scenen i Rotterdam under Eurovision Song Contest i 2020, men på grunn av pandemien ble sangkonkurransen avlyst.

– Det betyr alt i verden, nå begynner jeg å grine igjen. Det betyr kjempemasse. Tusen, tusen takk, sa Brandstorp fra scenen under den første delfinalen.

Umami Tsunami: «Geronimo»

FINALEKLARE: Gruppa Umami Tsunami er klare for kveldens finale. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kollektivprosjektet Umami Tsunami var de aller første til å stikke av med finalebillett i konkurransens første delfinale.

– Det er helt surrealistisk, uttalte boybandet om seieren.

I kveld var musikkgruppen ut som nummer fem på scenen i Trondheim.

Atle Pettersen: «Masterpiece»

RØRENDE: Atle Pettersen skal fremføre den rørende låten «Masterpiece». Foto: Alexander Vestrum / NTB

«Beat for Beat»-programleder Atle Pettersen (33) kom seg videre fra tredje delfinale med sangen «Masterpiece». Lørdag kveld opptrådte han som nummer seks.

– Jeg er så utrolig rørt og stolt, og takknemlig til alle som har stemt. Det er stort, sa han i et intervju med God kveld Norge i etterkant av delfinalen.

SWING’IT: «Prohibition»

JAZZ I FINALEN: SWING'IT skal gi Norge en skikkelig Jazz-opptreden under lørdagens finale. Foto: Maria Rypdal / God kveld Norge.

I den andre delfinalen gikk den første finalebilletten gikk til bandet SWING'IT.

– Jeg tror ikke vi var helt forberedt på at Norge skulle sende jazz videre til finalen i Melodi Grand Prix. Det er helt vilt, sa bandmedlem, Martin Jarl Vesin, etter å ha gått videre til finalen.

Bandet var ut som nummer syv i kveldens finale.

Elsie Bay: «Love you in a dream»

TAKKNEMLIG: Elsie Bay er takknemlig for å ha blitt stemt frem til finalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Elsa Søllesvik (26) med artistnavnet Elsie Bay gikk videre fra konkurransens andre delfinale og sikret seg den siste finalebilletten.

I intervju med God kveld Norge forteller artisten at hun er takknemlig for alle som stemte.

– Jeg var så stressa ifjor. I år er jeg egentlig litt overrasket over hvor rolig jeg var.

Artisten sang som nummer åtte.

Alessandra: «Queen of Kings»

AVSLUTTER SHOWET: Alessandra Mele er sist ut i finalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Alessandra Mele stakk av med den siste finalebiletten i den første delfinalen. Den norsk-italienske artist- og låtskriveren deltar i konkurransen med låten «Queen of Kings».

Hun var den siste ut under kveldens finale.