Alessandra Mele røper brudd

BRUDD: Alessandra Mele bekrefter at hun ikke lenger er i et forhold. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Fredag kveld er det duket for årets «P3 Gull» på Økernsenteret i Oslo.

I den anledning har en rekke kjente fjes fra musikkbransjen tatt turen til prisutdelingen, hvor artister skal hylles fra året som gikk.

Blant dem er Alessandra Mele (21), som tok Europa med storm da hun landet Norge en femte plass under årets Eurovision Song Contest, med låten «Queen of kings».

God kveld Norge møter artisten på den røde løperen, hvor hun bekrefter at hun er blitt singel.

– Han er fantastisk og jeg er kjempeglad i han, men nå er det så mye som skjer i livet mitt, og som den selvstendige kvinnen jeg er trenger jeg å være alene, sier hun.

Mele forteller at paret gikk hvert til sitt for tre uker siden, og at hun og ekskjæresten ikke er på talefot, men at de fremdeles er venner.