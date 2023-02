Aleksander Sæterstøl avslører vill smuglehistorie

GOD KVELD NORGE (TV 2): Søndag kveld er det duket for finalefest, og i den anledning er nok en smuglerhistorie er avslørt fra Farmen-kjendis gjengen.

Ingen Farmen uten smugling? I likhet med tidligere sesonger har flere av årets deltakere fått med seg private eiendeler inn på gården, til tross for at det ikke er lov.

I fjor avslørte God kveld Norge at Farmen-vinner Isak Dreyer fikk utenforstående til å handle for han mens han var på Farmen kjendis. Regningen kom på flere titalls tusen.

I årets sesong har blant andre Jan Tore Kjær avslørt at han snek med seg en spesifikk gjenstand inn på Steinsjøen gård.

På kveldens finalefest åpner Aurora Gude seg om sin egen, og en annen deltakers smuglehistorie. Se video under:

Avslører kodeord

Farmen kjendis-deltaker Aleksander Sæterstøl (26) gikk helt til finaleuken, men etter en intenst konkurranse måtte han se seg slått av influenser Sofie Karlstad (25).

Under kveldens finalefest letter 26-åringen endelig på sløret, og deler en historie han har holdt tett til brystet.

– Jeg betalte en fyr for å smugle inn masse snus, kvikklunsj og nøtter til meg, avslører han

Sæterstøl forteller God kveld Norge at han betalte en venn for å kjøre til gården med varene.

Sæterstøl ønsker imidlertid ikke å røpe prislappen på kompistjenesten.

Farmen kjendis-deltakeren forteller videre at han skal ha sneket seg ut på natten for å hente den. Han kommuniserte med vennen ved å si til en i produksjonen at han måtte sende en melding til regnskapsføreren sin.

– Hvis han skrev at «årsregnskapet var levert», så visste jeg at posen var på plass i skogen.

– Da var det bare å sprinte opp i skogen og hente varene, ler han.

Programleder Tiril Sjåstad Christiansen ble mamma for andre gang i september. Det bærer med seg noen utfordringer på finalefest.



Vil at deltakerne skal følge reglene

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl forteller til God kveld Norge at de først ble kjent med historien etter innspillingen var ferdig.

– Vårt mål er å gi deltakerne en så autentisk opplevelse som mulig av gårdslivet anno 1923. Derfor er det regler for hva de har tilgang på, hva de kan gjøre og hvor de kan bevege seg, sier han.

Dahl forteller at det er ønskelig at alle deltakerne følger de reglene som er bestemt, men at det ikke alltid blir sånn.

– Om noen virkelig gjør en innsats for å bryte reglene, så kan de komme til å lykkes med det.

Videre forteller han at det er vakthold på gården, men at vaktene er primært på stedet for å ivareta deltakernes sikkerhet.

– Vi justerer løpende rutinene våre for at vi skal kunne fange opp slike ting, men vil alltid være avhengige av at deltakerne selv ønsker å være med på den unike og autentiske opplevelsen de er en del av, avslutter Dahl.

Fikk du med deg denne? En av årets deltakerne smuglet med seg barberblad inn på Farmen-gården.