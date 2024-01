Alec Baldwin tiltalt for uaktsomt drap – igjen

Skuespilleren er tiltalt for uaktsomt drap i New Mexico i forbindelse med «Rust»-innspillingen.

Det melder Reuters.

Det var i oktober 2021 på filmsettet under innspillingen av «Rust» i Santa Fe i New Mexico at skuespilleren Alec Baldwin (65) avfyrte en rekvisittrevolver som viste seg å være ladd med ekte kuler.

Skuddet endte med å drepe filmfotografen Halyna Hutchins (42).

Hollywood-skuespilleren ble anklaget for å ha opptrådt hensynsløst, og dermed bidratt til drapet.



For ett år siden ble både Baldwin og våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed siktet for uaktsomt drap, men saken ble henlagt. Det ble dog presisert at etterforskningen ikke var over.

Nå har ny informasjon kommet frem som gjør at 65-åringen igjen er under tiltale for uaktsomt drap på Hutchins, og som kan føre til at skuespilleren blir siktet for drapet.

Det fatale skuddet ble som nevnt avfyrt under en øvelse på et filmsett. I tillegg til å ta livet av filmfotografen, ble regissør Joel Souza skadet.

Skuespilleren har selv hevdet at våpenet gikk av ved et uhell, og at den gikk av ved en feiltakelse da han tok i ladehåndtaket.

Skuespilleren har også sagt at det ikke var hans ansvar å sjekke hva pistolen var lastet med.