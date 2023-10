Alec Baldwin kan bli siktet for drap

KAN BLI SIKTET: Saken ble først henlagt, men ny informasjon kan føre til at Alec Baldwin blir siktet for drapet på filmfotograf. Foto: ANGELA WEISS

Ny informasjon i saken kan føre til at skuespilleren blir siktet for drapet på filmfotograf Halyna Hutchins (42).

Det var under en innspilling av filmen «Rust» tilbake i 2021 skuespiller Alec Baldwin avfyrte et våpen som drepte filmfotograf Halyna Hutchins (42).



Anklagene om uaktsomt drap ble først henlagt, men ny informasjon i saken kan føre til at skuespilleren blir siktet for drapet.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Mener Baldwin er ansvarlig for drapet

Påtalemyndighetene i New Mexico har annonsert at de vil presentere ny informasjon for den føderale storjuryen i løpet av de neste to månedene.

– Etter omfattende etterforskning de siste månedene har det kommet fram flere fakta som vi mener viser at Mr. Baldwin er kriminelt ansvarlig for døden til Halyna Hutchins og skytingen av Joel Souza, skriver Morrissey i en pressemelding.

Advokater for Baldwin mener det siste trekket fra påtalemyndigheten er feilaktig.

– Det er uheldig at en forferdelig tragedie har blitt til denne misforståtte rettergangen. Vi vil svare på eventuelle anklager i retten, har advokatene Luke Nikas og Alex Spiro uttalt i en e-post.

Hevder det var en ulykke

Det fatale skuddet ble avfyrt under en øvelse på et filmsett nær Santa Fe. I tillegg til å ta livet av filmfotografen, ble regissør Joel Souza skadet.

Baldwin har tidligere sagt at det var en ulykke og mener han ikke var ansvarlig for Hutchins død.

Skuespilleren har også sagt at det ikke var hans ansvar å sjekke pistolen og hva den var lastet med. I tillegg har han hevdet at han ikke trakk i avtrekkeren, men at den gikk av ved en feiltakelse da han tok i ladehåndtaket.