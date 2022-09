Alec Baldwin blir far for åttende gang

Det melder blant andre People.

Alec Baldwin (64), og kona Hilaria Baldwin (38) bekrefter at de har blitt foreldre igjen. På Instagram ønsket de sitt syvende barn, Ilaria Catalina Irena Baldwin, velkommen til verden.

Skuespilleren har også et barn fra et tidligere ekteskap med Kim Basinger.

Hilaria delte en video på Instagram av parets nyfødte datter. I innlegget skrev hun:

– Hun er her! Vi er så glade for å introdusere dere til vår lille drøm som går i oppfyllelse.

I en uttalelse til People forteller paret at de er takknemlige.

– Du er akkurat like magisk og fylt med kjærlighet som alle de andre små menneskene vi har blitt velsignet med, sier paret.

Stjerneparet er også foreldre til Carmen (8), Rafael (7), Leonardo (5), Romeo (4), Eduardo (2) og Lucia (1).

Alec Baldwin har vært i hardt vær etter han i oktober 2021 avfyrte et skudd mot filmfotograf Halyna Hutchins (42) under innspillingen av filmen «Rust». Hendelsen resulterte i at fotografen døde.

