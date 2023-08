Agnetha Fältskog hinter om comeback

De siste årene har ABBA gjort comeback med albumet og turneen Voyage.

Turneen skapte overskrifter verden over, etter at det ble kjent at ABBA ikke skulle stå på scenen selv, men ved hjelp av hologram.

Nå ser det tilsynelatende ut til at det kommer enda mer musikk fra ABBA-sanger Agnetha Fältskog.

Onsdag kveld publiserte hun en kryptisk video på Instagram, hvor det kan tenke seg at hun hinter til ny musikk.

– Where do we go from here?, står det i videoen.

Fältskog linker også til den nye hjemmesiden agnethaofficial.com, hvor fans kan skrive seg opp på en mailingliste, for å være de første mottakerne av nyheter rundt sangerens kommende prosjekter.



Fältskogs talsperson, Andreas Lindé vil ikke si noe om sangeren faktisk slipper ny musikk:

– Jeg vil ikke kommentere dette på et nåværende tidspunkt. Dere får vente å se, sier Lindé til Aftonbladet.

Kildene til den svenske avisen sier også at ABBA-ikonet kommer med ny musikk om ikke lenge.