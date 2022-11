Agnete og Ella Marie vil ha slutt på ryktene: – Veldig vondt

GOD KVELD NORGE (TV 2): I flere år har to av våre største samiske artister levd med rykter om uvennskap og rivalisering. Nå har de slått seg sammen for å få en slutt på det.

Agnete Saba (28) og Ella Marie Hætta Isaksen (24) har begge gjort seg svært bemerket som artister i Norge. Men selv om de begge representerer den samiske befolkningen, og kommer fra to nabokommuner, har de aldri vært gode venner.

Dette skyldes i stor grad ryktespredning fra folk rundt.

– Folk har gått mellom oss og sagt ting om hverandre. Det har gjort at vi har holdt hverandre litt på avstand, forteller Saba.

HOLDT AVSTAND: Ryktene har bidratt til at de har holdt avstand til hverandre. Foto: Per Haugen / TV 2

Det har vært rykter om at Hætta Isaksen mislikte Saba, blant annet fordi hun trakk seg fra Eurovision i 2016.

– Det er veldig tungt å tenke på i etterkant når jeg vet hvordan den tiden var for deg, sier Hætta Isaksen og ser på Saba.

– Jeg ga ikke svar til noen da de spurte hva som skjedde. Jeg var flau over at jeg slet med panikkangst, forteller hun åpenhjertig.

RIVALER? Lenge har ryktene sagt at de to stjernene ikke liker hverandre. Foto: Mads Suhr Pettersen

«Ikke samisk nok»

Under Eurovision dukket det også opp en flaggdebatt da Saba ønsket å ta med det samiske flagget. Men reglene sier at man kun får flagge med flagget til det landet man representerer, og da føyet Saba seg etter det.

– Da ble det slik i Sápmi at jeg «ikke ville» flagge med sameflagget, forteller 28-åringen.

Hætta Isaksen fikk høre at Saba ikke ville assosieres med det samiske lenger, og ryktene spredde seg som ild i tørt gress.

– Noen sa at jeg har sagt på en fest åpenlyst at jeg ikke liker Agnete og at hun «ikke er samisk nok».

Akkurat det gjorde spesielt vondt for Saba.

– Det er veldig vondt å høre det ryktet fra sine egne, sier hun.

– Det er som å stikke noen i hjertet med en dolk, forklarer Hætta Isaksen.

SLET: Agnete slet med panikkangst mens hun representerte Norge i Eurovision. Foto: Terje Bendiksby

Avkrefter alt

Siden de er to, unge samiske kvinner tror jentene at folk nærmest har ønsket at de skal være «erkefiender», men hos God kveld Norge tar de nå et oppgjør med dette inntrykket.

– Vi er her for å si at det fiendebildet er veldig falskt, sier Hætta Isaksen tydelig.

– Jeg tror at det oppstår litt automatisk når unge, samiske kvinner stikker seg fram. Mange ting kicker inn. Folk liker sladder og prøver å skape friksjon der det ikke finnes, sier Saba.

Men ryktene har fått løpe løpsk i mange år, og først i NRK-serien «Agnete jienáda/Agnete bruker stemmen» valgte Saba å konfrontere Hætta Isaksen med ryktene.

– Vi hadde et øyeblikk der Agnete bare: «Stemmer de ryktene?» og jeg bare: «Neei, jeg lover!», ler Hætta Isaksen.

VENNER: Ella Marie og Agnete avkrefter alle ryktene rundt dem hos God kveld Norge. Foto: Kristoffer Arnesen

Sett opp til hverandre

Saba forteller at hun hele tiden har sett veldig opp til sin kollega, og at 24-åringen har vært et forbilde for henne lenge.

– Jeg satt med store øyne og så Stjernekamp. Jeg vil jo ikke at noen jeg har så mye respekt for skal mislike meg og tenke feil om meg.

Nå har de to artistene også slått seg sammen og laget en låt. Sammen med Hætta Isaksen sitt band ISÁK er de nå ute med låta «Oainnán Du».

– Det betyr: «Jeg ser deg». Vi synger «Jeg ser deg akkurat som du er», forklarer jentene.

– Den kuleste linja i låten er når Agnete sier at: «Nå vet jeg hvem som lager bålet», smiler Hætta Isaksen.

Det ironiske med alle ryktene om uvennskap er at Hætta Isaksen tidlig var en fan av Saba, etter at hun vant MGP jr. i 2008 med «The BlackSheeps».

– Hun viste meg at du kan være på TV, vinne konkurranser, og synge på samisk. Til og med kombinere språk. Egentlig har vi sittet på hver vår kant og blitt inspirert av hverandre, men kjent på en sorg over at: «Kanskje den andre ikke liker meg», forklarer hun.

Det finnes også et bilde av de to fra mange år tilbake.

– Det er en journalist som har knipset et bilde der jeg tar selfie med Agnete med min røde klapptelefon. Jeg er så rød i ansiktet og så star-strucked, ler Hætta Isaksen.

Bildet av de unge jentene kan du se i denne videoen: