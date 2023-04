Agnete Husebye hardt ut mot management: – Tenkte aldri på meg som en helhet

I den siste episoden av podkasten «Chit Chat med Helle», gjester influenser og TV-profil Agnete Huseby (27), kjent under navnet «Agnetesh».

Her snakker Huseby ut om tiden i managementet Splay One, hvor hun tilbrakte fire år fra 2017 til 2021.

I podkastepisoden kommer det fram at Husebye ikke er helt fornøyd med tiden i managementet.

– Etter hvert da man lærte mer selv, så skjønte man at det er mye som ikke var som det skulle.



Podkast-vert, Helle Nordby (28) spør Husebye hvorvidt managementet har tatt en høyere prosentandel enn de skal fra kundesamarbeid.

– Hundre prosent, bekrefter Huseby.



Les svaret fra managementet lenger ned i artikkelen.



– Synes det er synd

Videre sier TV-profilen at managementet Splay One hadde et godt potensiale til å bli et bra management.

– Jeg synes det er veldig synd, fordi de hadde et bra potensiale til å bli et sunt og fint management. Det var veldig familiært og fint i starten.

Husebye forteller at hun opplevde at det til slutt var profilene mot managementet.

– De hadde kundene, lagde en deal med dem, men fortalte ikke oss hva dealen var, så kommer de med et tilbud til oss igjen, slenger på en prosjektleder og så får du vite hva du får og minus tjue prosent av det. Du vet egentlig ikke hva kunden har betalt for den jobben du gjør.

Tar over Tinderen til Agnete: – Å, fy fader

Penger «borte»

Husebye forteller at man etter tid i bransjen møter flere av kundene.

– Det er av og til sånn at man får vite at de har betalt veldig mye for jobben du har gjort, men så har du fått veldig lite betalt. Det er en svær sum som er borte, som man skjønner at har blitt borte det ene stedet det kan bli borte - som da var i Splay, forteller hun.



Husebye hevder også at jo mer hun vokste på YouTube, jo mindre penger fikk hun per samarbeid.

Mangel på forståelse

Videre forteller 27-åringen om en konflikt med managementet under «Skal Vi Danse»-deltakelsen.

– Underveis i «Skal vi danse» fikk jeg beskjed fra Splay «Hvorfor legger du ikke ut videoer? Kanalen din kommer til å dø». Jeg var sånn: «Unnskyld meg, jeg bygger merkevare her, jeg er veldig konsentrert med det jeg driver med nå». Det var åtte timer dans hver dag og jeg var dødssliten.

Husebye mener det var mangel om forståelse fra managementet.

– Det var en konflikt der jeg skjønte at de ikke skjønner hva dette med å bygge merkevare er. De tenkte aldri på meg som en helhet, føltes det ut som.

I tillegg hevder hun at Splay One fikk betalt for deltakelsen hennes i «Skal Vi Danse».

– De tok jo da 20 prosent av det jeg presterte der. Noe som også egentlig føltes feil, siden de ikke «backet» meg. Det ble mer og mer av sånne ting, hevder Husebye.

ÅRETS INFLUENSER: Agnete Huseby ble «Årets influenser» under VIXEN Awards 2019 Foto: Vidar Ruud

– Følte de tok fra meg



Husebye mener det synd at problemene ikke blir snakket om i større grad.

– Hvis du er ny som influenser, så vet man ikke hva reglene er eller hva man kan forvente. Det er lurt å snakke med noen som har vært i «gamet», som vet hva du er verdt, hva du kan forvente og hva managementet egentlig skal gi deg.

Influenseren forteller at hun ved flere anledninger var bekymret for økonomien.

– Sånn som det ble med Splay på slutten, så følte jeg de bare tok fra meg. Da jeg var booket til 71 grader nord kjendis, og ventet på å være med der, fikk jeg dårlige betalte samarbeid. Jeg tenkte «må jeg få meg jobb»? Jeg var egentlig på en topp på YouTube og hadde masse følgere, men fikk aldri bra betalt.

Gråter når de må gjøre dette: – Unnskyld!

Managementet svarer

Interim COO i mediehuset, Martine Hansen, er forelagt kritikken i podkast-episoden. Hun sier at managementet har opplevd å ha en god relasjon til Husebye før og etter det avsluttede samarbeidet.

– Det leit er dersom hun sitter med en kjedelig opplevelse i sin tid hos oss. Den generelle påstanden i podkasten om at Splay skal ta en større «cut» enn oppgitt, stemmer ikke, sier hun til God kveld Norge.



Hansen legger til at det blir vanskelig å skulle kommentere enkeltsaker fra 2021.

Videre understreker hun at Splay One ikke kun er et YouTube-nettverk med managementavdeling. De er også et strategisk byrå som jobber med kunder på større kampanjeprosjekter på lik linje med andre kommunikasjonsbyråer.

– Dette betyr at kundene gjerne ønsker større oppfølging og leveranse fra oss som selskap i form av prosjektledelse, rådgivertjenester eller andre tjenester som for eksempel produksjon av video, lyd eller bildeinnhold, workshops og lignende, som ikke omfatter management-avdelingen eller profilene, sier hun.

Ypper til bråk – slik svarer befalet

– Jeg har blitt litt satt ut



Det er ikke første gang Splay One blir et tema i podkasten «Chit Chat med Helle». Podkastverten har også hatt YouTuber og influenser Victoria Skau på besøk, hvor de snakket om Skaus tid i managementet.

– Jeg har blitt litt satt ut av noen ting, som ikke bare går på meg, men også andre profiler, sier hun i podkast-episoden.

– Jeg setter pris på ting jeg fikk oppleve med Splay, men samtidig er det en grunn til at jeg går (fra managementet, journ.anm).

Skau var selv en del av managementet i fire år, før hun brøt med Splay One i 2022.



Hansen opplyser om at de er kjent med podkast-episodene.

– Vi har forstått at Helle Nordby er både nysgjerrig, kritisk og interessert i hvordan vi priser våre samarbeid og prosjekter. Vi har derfor tilbudt henne å komme inn til oss for å få innsyn i dette, men vi har vi ikke fått noe svar på at dette er noe hun ønsker, sier Hansen.

Videre forteller hun at managementet har en god og transparent dialog med profilene sine.

– Vi jobber hver dag for å være et best mulig management og en god samarbeidspartner for både profiler og kunder. Ærlighet og redelighet er verdier som henger høyt hos både profiler og ansatte i Splay.

– Viktig å belyse de kritikkverdige forholdene

Til God kveld Norge forteller podkast-vert Nordby at hennes kritikk mot managementet ikke omhandler hvordan de priser sine samarbeid og prosjekter.

– Bekymringen min er basert rundt påstandene jeg har hørt om hvordan de jobber tett med unge profiler som føler seg misledet, sier hun.



– Hadde de valgt å offentliggjøre sine kontrakter kunne stormen rundt dem vært avsluttet for lenge siden.



I en melding til God kveld Norge skriver Husebye at hun synes det viktig å belyse tematikken.

– Jeg synes det er viktig at noen tør å belyse de kritikkverdige forholdene, slik at bransjen forhåpentligvis kan utvikle seg til det bedre for alle parter, skriver TV-profilen.