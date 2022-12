Afroman: − Jeg stiller som presidentkandidat

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den amerikanske rapperen kom med kunngjøringen under en konsert i helgen.

Rapperen Afroman står bak de verdenskjente låtene «Because I Got High» og «Crazy Rap» fra 2001.

Afroman opplevde stor suksess med låtene på begynnelsen av 2000-tallet, og ble nominert til en Grammy i 2002.

I de senere årene har det imidlertid vært roligere fra artisten.

Stiller som president

Ifølge TMZ har den amerikanske rapperen understreket at kunngjøringen ikke er en spøk, og at han stiller som uavhengig kandidat.

– Kan jeg få komme med den største nyheten jeg har kommet med i løpet av livet mitt, sa rapperen fra scenen under en konsert i helgen.

– Jeg stiller som president for «twenty twenty-fro».

Ifølge TMZ ble publikum i ekstase etter rapperen annonserte sin politiske hjertesak – nasjonal legalisering av marijuana.

Overfalt kvinne

Artisten var i hardt vær etter han i 2015 slo ned en kvinnelig fan under en konsert.

Slaget skal ha vært så hardt at kvinnen begynte å blø og mistet bevisstheten. Politiet ble varslet, og rapperen ble pågrepet på stedet.

En representant for Afroman sa i en uttalelse at slaget var en «ufrivillig og naturlig reaksjon på at en fan hadde tatt seg opp på scenen».