Advarer mot hudpleieprodukt: – Fikk brannskader

– Jeg begynte å hovne opp i øynene og hele ansiktet mitt ble fullt av utslett.

Det sier influenser Linnea Løtvedt (23) i en Tiktok-video søndag kveld.

For sine 350.000 følgere på appen advarer hun nemlig mot en reseptfri behandling mot kviser og akne.

HOVEN: Linnea Løtvedt forstod ikke hvorfor ansiktet hennes hovnet opp. Foto: Privat

For omtrent to år siden opplevde Løtvedt å få utslett i ansiktet. Dermed oppsøkte hun apoteket for råd.

Der hevder hun å ha blitt anbefalt å bruke det reseptfrie produktet Basiron.

Dette er Basiron AC Basiron er et reseptfritt legemiddel for behandling av kviser og selges på de fleste apoteker. Det aktive stoffet benzoylperoksid åpner porene og dreper bakteriene. Basiron har en mykgjørende og fuktighetsbevarende effekt og inneholder ikke alkohol eller parfyme. Basiron kan fint kombineres med andre produkter mot kviser. AC, som er en del av produktnavnet, står for Akrylat Copolymer og er et stoff i Basiron. Kilde: Basiron.com



Videre i videoen opplyser Løtvedt at hun ikke leste bruksanvisningen til produktet, noe hun tror også flere unge glemmer.

Det skulle hun komme til å angre på senere – og advarer nå andre.



Problemene oppstod etter flere måneder

– Den er jo reseptfri så man antar jo at den er ganske enkel å bruke. Det er den altså ikke, slår influenseren fast.

Overfor God kveld Norge hevder Løtvedt at det eneste hun ble informert om på apoteket, var at produktet ikke skulle påføres i hele ansiktet, kun på kvisene.

Etter å ha brukt Basiron i to måneder reiste influenseren til Spania. Det var først da hun dro til varmere strøk at problemene oppstod.



Oppsøkte medisinsk hjelp



Fremme i det solfylte landet fortsatte 23-åringen å bruke kvisebehandlingen på den irriterte huden.

Utover dagen begynte hun å hovne opp i øynene og hele ansiktet ble fullt av utslett, forteller Løtvedt videre i videoen.



Svien og kløen ville ikke gi seg, og dermed oppsøkte hun legevakten.

SMERTER: Etter to dager i Spania fikk Linnea Løtvedt et smertefullt utslett i ansiktet. Foto: Privat

– For hva i alle dager var dette, det var så vondt.

Ifølge influenseren skal hun ha blitt spurt på legevakten om hvilke produkter hun hadde brukt. Da oppga hun blant annet Basiron.

– Så ser legen på meg og sier, «gjør du ansiktspleie om morgenen også?».

«Ja, men ikke i dag», skal Løtvedt ha svart.

Brannskader

Ved bruk av Basiron kan huden bli mer sensitiv for sollys og du bør unngå å oppholde deg i solen uten beskyttelse, samt unngå solarium, ifølge vitusapotek.no.



Det var ikke Løtvedt klar over. Heller ikke at huden måtte renses etter at produktet hadde virket på huden.

23-åringen hadde fått brannskader og en allergisk reaksjon i ansiktet som et resultat av sol og Basiron sammen.

Burde blitt informert



– Jeg skjønte ikke at det kunne være Basironen som var årsaken til hevelsen og det vonde utslettet. Siden det kom utover dagen, trodde jeg det var en allergisk reaksjon på noe jeg hadde spist, sier Løtvedt til God kveld Norge og utdyper:

– Så jeg var redd jeg skulle få problemer med pusten, men roet meg ned så fort legen sa at dette var en reaksjon på Basiron og sterkt sollys.

Influenseren hevder at apotekeren ikke informerte henne om bivirkningene som kunne oppstå av å bruke Basiron i solen, samt at huden måtte vaskes morgenen etter.

Det reagerer hun på.

– Ingen felles standard

Løtvedt husker imidlertid ikke hvilken apotekkjede hun kjøpte Basiron hos, men kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, skriver i en epost til God kveld Norge:

– Det finnes ingen felles standard for hvordan det skal informeres om bruken av dette legemiddelet, men vi har en felles bransjestandard for salg av reseptfrie legemidler generelt.

BRANSJESTANDARD: kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, forteller at informasjon av reseptfrie legemidler skal være lett tilgjengelig for kunden. Foto: Kubrix / Apotekforeningen

Den lyder som følger:

«Informasjon og råd om bruk av reseptfrie legemidler skal være lett tilgjengelig for kunden. Kunden skal uoppfordret tilbys informasjon og råd om bruken av reseptfrie legemidler. Det skal foretas en vurdering av kundens behov og rådgivningen må tilpasses deretter».

Soldal opplyser om at de jobber kontinuerlig med å forbedre rådgivningen om reseptfrie legemidler, men hvordan dette gjennomføres i apotekene er opp til den enkelte apotekkjede og apoteker.

– Saken er uansett en god påminnelse om at det er viktig å lese pakningsvedlegget når man tar i bruk også reseptfrie legemidler, sier han og presiserer:

– For Basiron er anbefalingen tydelig i pakningsvedlegget: Du bør unngå soling ute og i solarier når du bruker Basiron AC gel.

Oppfordring fra hudlege

Hudlege ved Aleris, Torbjørg Dahle, sier til God kveld Norge at Basiron og mange andre aknemidler kan gi betydelig irritasjon med rødme, hevelse og sårhet.

– Spesielt hvis man kombinerer dem med sol.

FRARÅDER: Hudlege ved Aleris, Torbjørg Dahle, fraråder å kombinere Basiron med sollys. Foto: Aleris

Dahle råder å holde seg unna solarium så lenge man bruker Basiron, og hvis man skal være i solen under behandling, bør man bruke høy solfaktor og eventuelt dekke seg til med klær eller en caps.

– Unngå også å bruke Basiron på morgener der man skal være i solen.

Slik bruker du Basiron Kremen kan i utgangspunktet påføres både morgen og kveld, men jeg anbefaler vanligvis å bare bruke den på kvelden. Dette fordi kremen kan bleke klær og sengetøy - gi hvite flekker - og i tillegg gi irritasjon ved soleksponering. Hvis man har sensitiv hud, kan man i starten ha den på bare én times tid på kvelden, og hvis dette går bra, øke til å ha den på gjennom hele natten. Det er også mulig å starte med bare et par netter i uka i begynnelsen før man øker til hver natt. Renseproduktet (Basiron AC wash) has på fuktig hud og skal virke i 1-5 minutter før det vaskes av. Denne varianten av Basiron kan brukes 1-2 ganger daglig, ev. bare noen dager i uken i starten. Begge produktene kan sette flekker på klær, så det er viktig å vaske det godt av igjen etter bruk. Bruk gjerne et sengetøy og håndklær som er hvite eller som man ikke er redd for. Kilde: Torbjørg Dahle, hudlege ved Aleris

– Det er også mulig å ta en pause med behandlingen hvis man vet at man skal være mye i solen en periode.



Hudlegen tror at de fleste apotekansatte er flinke til å informere om produktene de selger, men oppfordrer kundene til å spørre hvis du er i tvil.

Dahle understreker at som med alle medikamenter bør man lese bruksanvisningen nøye.

Dersom huden får hevelser og blemmer bør behandlingen avbrytes, råder hun.