Advarer etter utleie: – Kjente adrenalinet pumpe

DÅRLIG OPPLEVELSE: Det ble en dårlig opplevelse for Helle Nordby da hun skulle leie ut leilighet via Airbnb. Foto: Lionel Bonaventure / AFP / Privat

– Det var en utrolig ubehagelig og skremmende opplevelse. Jeg ble redd og kjente adrenalinet pumpe. Jeg håper jeg slipper å oppleve noe slikt igjen.

Det sier Helle Nordby (28) etter hendelsen som fant sted da hun og kjæresten skulle leie ut leiligheten på Airbnb.

I en mini-episode av podkasten «Chit Chat med Helle», forteller podkast-verten detaljert om situasjonen.

Det hele startet med at hun og hennes utkårede la hans leilighet tilgjengelig for leie på bookingtjenesten.

Lite visste de om at det hele skulle ende i et dramatisk døgn, hvor de ble nødt til å kontakte politiet.

Dårlig magefølelse

Etter å ha lagt ut leiligheten på bookingtjenesten, ble de kontaktet av en kvinne som ønsket å leie boligen en uke.

Nordby forteller at de sjekket opp tidligere anmeldelser av leietakeren og forklarer at hun hadde fått gode tilbakemeldinger fra andre utleiere. Ifølge influenseren skal profilen hennes ha sett «plettfri» ut.

Det resulterte i at paret lot kvinnen få bo hos dem. Kort tid etter at leietakeren hadde sjekket inn, fikk imidlertid Nordby og kjæresten en dårlig magefølelse.

Hva er Airbnb? Airbnb er en forkortelse for «Air bed and breakfast» og er en nettjeneste som formidler private eiendommer til leie.

Her kan folk som har ledig plass til gjester i boligen sin kobles sammen med folk som ser etter husrom for korttidsleie.

Etablert i San Francisco, USA, i 2008, hvor de fortsatt har sitt hovedkontor. Kilde: Airbnb og Huseierne

Nordby leser tilbakemeldingene til leietakeren en gang til for å sjekke om det var noe de hadde oversett.

– Jeg henger meg opp i en ting. Hun har fått en negativ «review» og det er at hun har ødelagt et sengetøy i Tyskland. Da blir jeg litt sånn «hvordan ødelegger man et sengetøy»?, forteller hun i episoden.

– Høres ut som noen blir drept



Når paret legger seg til å sove hjemme i Nordbys leilighet, ringer naboen til kjæresten.

Han forteller at han hører støy fra leiligheten som er utleid.

– Han forteller at det høres ut som noen blir drept, som om noen skriker for sitt liv og at noen raserer leiligheten, forteller hun.



I tillegg får Nordby og kjæresten beskjed om at det har blitt observert fire menn i boligen. Det ender med at de kontakter politiet og drar ned til leiligheten.

Paret slipper ikke inn i boligen, men blir forklart av politiet at det har oppstått en situasjon, men at det går bra med leietakeren. Hun hadde ikke blitt utsatt for overgrep og hun var såpass lite skadet at hun ikke ønsket ambulanse på stedet.

Nordby og kjæresten blir også forsikret om at det ikke er blitt gjort noen skader på leiligheten, men at det ligger klær og puter strødd rundt.

– Ble sint



Paret blir bedt om å reise hjem. En stund senere får de en telefon fra politiet. Her blir de forklart at det var en Tinder-date som hadde gått galt og at mennene skal ha forsøkt å stjele kvinnens telefon.

Hvordan mennene kom seg inn i leiligheten er fortsatt uklart.

Det ender med at de avbryter leieforholdet og kvinnen forlater leiligheten dagen etter.

– Jeg ble sint på situasjonen og for at hun har løyet for oss. Men i bunn og grunn er det jo mest synd på henne.

Nordby forteller at hun og kjæresten ble positivt overrasket da de ankom leiligheten etter at leietakeren hadde dratt. Likevel var det lagt igjen et blodspor på kjøleskapet.

Kommer ikke til å leie ut igjen

Hendelsen har fått influenseren til å droppe fremtidige utleieobjekter på Airbnb.

– Det gikk fint, men jeg kommer ikke til å gjøre det igjen, sier hun til God Kveld Norge.

Hun advarer nå andre som vurderer å leie ut leiligheten på tjenesten.

– Til andre: Sjekk reviews, møt gjesten ved check in og allier deg med en nabo som kan si ifra hvis noe virker uten om det vanlige.



Råd i forkant av utleie

Forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Nora E. Wennberg Gløersen, forteller at de har fått 16 henvendelser knyttet til Airbnb i år.



– Dette er stort sett forbrukere som ringer oss og snakker med våre veiledere i telefonen. Jeg vil tro det tilhører sjeldenhetene at man opplever ramponering og prostitusjon, sier hun til God Kveld Norge.

FORHÅNDSREGLER: Nora E. Wennberg Gløersen har noen forhåndsregler det kan være lurt å følge i forkant av utleie. Foto: Forbrukerrådet

Gløersen sier at man kan tjene gode penger på å leie ut bolig via tjenester som Airbnb, men at det er noen ting man bør tenke på.

Her er forbrukerjuristens råd: 1. Sett deg inn i betingelser – Sett deg nøye inn i betingelsene som gjelder for plattformen du har valgt å leie ut gjennom. Hva slags sikkerhet tilbyr formidleren? Sjekk også hva dine eksisterende forsikringer dekker hvis noe forsvinner eller blir ødelagt i leieperioden. 2. Kontrakt – Det er hva dere har blitt enige om som bestemmer hvilke rettigheter du har. Det er derfor utrolig viktig å ha en utfyllende og ryddig kontrakt – da minsker risikoen for krangler underveis og i etterkant av ferien. Gløersen forteller at avtalen bør si noe om leieperiode og betalingsbetingelser. I tillegg bør den inkludere hvilke rom og deler av boligen som kan brukes, depositum, antall nøkler, utvask. 3. Kontakt styret i sameiet eller borettslaget – Bor du i borettslag eller sameie, bør du ta kontakt med styret for å avklare om det finnes regler for denne type korttidsutleie. 4. Undersøk leietaker – Det tryggeste er å leie ut boligen til venner, familie og andre du kjenner til fra før. Kommer du i kontakt med fremmede via sosiale medier eller portaler for utleie bør du undersøke det du kan, ta en grundig prat i forkant og be om referanser. Gløersen tipser om å bruke plattformer eller tjenester som krever at potensielle leietakere må verifisere seg med for eksempel BankID. 5. Ta bilder – Før dine nye leietakere kommer bør du ta bilder som dokumenterer boligens tilstand, og fjerne gjenstander du er redd for.

Krav på erstatning

Forbrukerjuristen mener det er viktig at utleie-tjenesten tar slike situasjoner på alvor.

– Airbnb bør sørge for at denne leietakeren ikke får benytte plattformen videre, sier hun.

– Hvis du mistenker at det har skjedd noe kriminelt i boligen din, som prostitusjon eller narkotikahandel, kan du melde dette til politiet, legger hun til.

Hvis man er så uheldig at leietakeren ramponerer boligen, har du krav på erstatning av vedkommende.

Gløersen understreker at dette dog kan være vanskelig. Airbnb har en ordning på dette.

– Ifølge Airbnbs nettsider er du som utleier forsikret gjennom en ordning som heter AirCover. AirCover skal gi dekning i de tilfellene hvor en leietaker skader stedet eller eiendelene dine under et Airbnb-opphold, og ikke gjør opp for seg i etterkant.

God Kveld Norge har kontaktet Airbnb, som foreløpig ikke har svart på vår henvendelse.