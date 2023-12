Advarer etter skrekkopplevelse: – Våknet av høyt smell

Influenser og moteprofil Madeleine Pedersen (29) opplevde marerittet da hun overnattet på et hotell i Sverige.

Under natten bråvåknet hun nemlig av at laderen sto i fyr og flamme. Pedersen måtte evakuere i fullstendig panikk.

– Litt over klokken fire våkner jeg av et høyt smell på rommet mitt. Jeg ser ned mot sengekanten og ser flammer stå opp fra gulvet. Jeg skriker umiddelbart i full panikk, sier hun til God kveld Norge.

Influenseren feiret midtsommer i Sverige, da hendelsen tok plass. For å være godt forberedt for flyturen dagen derpå, hadde Pedersen satt «powerbanken» til lading.

Det beskriver hun som «den dummeste avgjørelsen hun har tatt».

MIDTSOMMER: Moteprofilen feiret midtsommer i Sverige da ulykken skjedde. Foto: Privat

Hoppet over flammene

Pedersen forteller at hun uten å tenke, pakket dynen rundt seg og hoppet over flammene som sto i rundt sengen.

– Jeg løper ut i korridoren i g-streng og rekker å banke på tre dører før brannalarmen går. Folk står i dørene og skjønner ikke hva som foregår. Jeg roper «fire, fire!!», fordi det både er folk fra Norge, Sverige og Danmark på turen.

Etter hvert blir alle evakuert fra rommene sine. Pedersen forteller at de samlet seg ute på gresset utenfor hotellet, omringet av ambulanse, brann- og politibil.

– Jeg blir avhørt av politiet og undersøkt av ambulansefolk for å se om jeg har påtatt meg røykskader. En fra brannvesenet kommer bort til meg og forteller at jeg mest sannsynlig er i sjokk og vil være det i flere dager, muligens uker.



– Det eneste jeg klarte å si var «meg går det bra med». Jeg ble fortalt at dersom powerbanken ladet på nattbordet ved siden av ansiktet mitt, ville det ikke vært mye igjen av det.



EVAKUERTE: Gjestene måtte evakuere fra rommene sine. Foto: Privat

Kunne ikke returnere til rommet

Etter å ha ventet ute en god stund, får influenseren og de andre gjestene beskjed om at de ikke kan returnere til rommene sine, på grunn av fare for røykskade.

– Jeg fikk fem til ti minutter på meg til å ta med eiendeler ut av rommet. Da jeg ble fulgt ned dit begynte jeg å gråte. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sa unnskyld, men det var det eneste jeg klarte å si. Jeg følte meg så dum, det gjør jeg fremdeles.



Pedersen forteller at det eneste hun tenkte var å få folk ut.

– Jeg blir skremt av tanken på at jeg kunne vært årsaken til at noen andre ble skadet. Jeg fatter ikke at jeg var så dum og ikke tenkte lenger. At noe så lite kunne gjøre så mye skade hadde jeg aldri trodd.



Slet med tvangstanker

Moteprofilen er født halvt døv, noe som har gjort at familien hennes har vært ekstra bekymret for at hun har skullet havne i en slik situasjon.

– Jeg vil ikke engang tenke på hvordan det ville vært om jeg hadde drukket alkohol den kvelden og var i dyp søvn.



Ulykken preget influenseren flere uker i ettertid.

– Jeg hadde tvangstanker og klarte ikke å steke mat alene på grunn av røyklukt. Jeg måtte alltid sjekke to ganger før jeg skulle sove, eller gå ut av huset, om jeg hadde tatt ut ting fra stikkontakten.

– Bare uker etter brannen skulle jeg flytte for meg selv for første gang, så jeg fikk meg livets lærepenge der.



Pedersen avslutter med å advare andre om å lade elektronikk om natten.

– Man leser om det, hører om det, tenker at det skjer aldri meg for sjansen er så liten. Men så skjer det og da skjønner man at «så viktig er det ikke å lade elektronikk på natten».

– Voksende segment i samfunnet

Kommunikasjonssjef i brann- og redningsetaten i Oslo, Sigurd Folgerø, mener hendelsen bekrefter risikoen rundt at elektronisk utstyrk og batterier kan begynne å brenne.

– Vi oppfordrer til lading når man er våken og til stede, men vet at folk ikke følger dette rådet. Må man lade om natten, bør dette gjøres i et rom med røykvarsler og ikke på soverommet, sier han.



Videre forteller Folgerø at den største enkeltårsaken til branner i Norge, skyldes brann i elektrisk utstyr og ledningsverk.

– Når det gjelder powerbanks og andre batterier har vi ikke statistikk på dette, men vet at det er et voksende segment i samfunnet. Flere batterier finner veien inn i norske hjem.



Folgerø forklarer at den største forskjellen ligger i reaksjonsmønsteret til alkaliske- kontra litiumbatterier.

– Litiumbatterier har en langt mer eksplosjonsartet brannutvikling, med enorm varmeutvikling og stor røykspredning, med høye konsentrasjoner av flussyre.



Alkaliske batterier, litiumbatterier og flussyre Alkaliske batterier er oppbygd som brunsteinbatterier, men har en elektrolytt av kaliumhydroksid. Dette batteriet har lavere indre motstand og tåler dermed atskillig større strømbelastning enn det vanlige brunsteinbatteriet.

Ved kobling av flere batterier i serie, bør ikke alkaliske batterier og brunsteinbatterier brukes om hverandre, selv om de ser like ut.

Litiumbatterier er en gruppe batterier som har fått økt utbredelse de senere årene. De har alle har litium som anodemateriale.

Typiske anvendelser for litiumbatteri er i mobiltelefoner, medisinsk utstyr, bærbare datamaskiner, armbåndsur, lommelykter, med mer.

Flussyre er spesielt farlig fordi smerter ikke kjennes umiddelbart. På huden fremkaller flussyre sviende sår som vanskelig helbredes.

Kilde: Store norske leksikon

– Slike batterier gir også større utfordringer ved slokking ved at de reantenner, hvor batteriet må senkes i vann for å være sikre på at det slokker.

Kommunikasjonssjefen forteller at det er få tilfeller hvor brannvesenet er nødt til å rykke ut til brann i ladere om natten.

Likevel understreker han at det alltid ligger et latent potensial for at batterier og annen elektronikk kan ta fyr, og hvor konsekvensene kan bli store.

– Derfor må man også være påpasselig gjennom godt el-vett og gode rutiner i hverdagen. Og sørg for at det er nok røykvarslere i boligen.