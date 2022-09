Adriana Lima har født sitt tredje barn

Den tidligere Victoria's Secret-modellen Adriana Lima (41) har nylig født sitt tredje barn.

Det skriver 41-åringen selv i et innlegg på Instagram.

I samme innlegg avslører hun også det uvanlige navnet på sin nyfødte gutt.

– Cyan er fargen mellom grønn og blå, på det synlige spektrumet av lys, starter hun innlegget, før hun avslører at dette er navnet de har valgt til gutten:

– Velkommen til verden, Cyan Lima Lemmers, avslutter hun innlegget med, i tillegg til fødselsdatoen 29. august 2022.

Graviditeten avslørte 41-åringen i sin første TikTok-video i februar tidligere i år.

Lima er sammen med filmprodusenten Andre Lemmers, og dette er deres første barn sammen. Fra før av har supermodellen barna Valentina (12) og Sienna (9) sammen med eksmannen Marko Jarić.

Den brasilianske modellen gikk første gang på catwalken til Victoria's Secret som 19-åring i 1999. Siden har hun bygget seg en solid modellkarriere og blitt en av merkets aller mest kjente modeller.

I 2018 kom nyheten om at Lima pensjonerte seg som 37-åringen etter nesten 20 år på catwalken.

To år tidligere havnet hun på andreplass på listen over verdens best betalte supermodeller, med en lønn på 10,5 millioner amerikanske dollar.