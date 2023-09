Adrian Sellevoll bekrefter kjæreste

Den «Stjernekamp»-aktuelle artisten bekrefter at han har funnet kjærligheten.

Adrian Sellevoll (25) som for tiden er aktuell med «Stjernekamp» på NRK, kunne tidligere denne uken avsløre at han er forelsket.

Det gjorde han i den nye sesongen av podkasten til «Stjernekamp»-rivalen Tone Damli (35), «Råning med Tone».

– Livet er bra, jeg har møtt en jente, avslørte 25-åringen i episoden.

Om Sellevoll og hans nye flamme er sammen kunne han imidlertid avkrefte i podkasten.

Til tross for at han avkreftet forholdet tidligere denne uken, bekrefter han nå overfor God kveld Norge at de har blitt kjærester.

Det gjør han etter lørdagens sending av «Stjernekamp».

– Er dere sammen nå?

– Det er vi, vi er kjærester svarer artisten.



Hvem den utkårede er, holder artisten imidlertid kortene tett til brystet om.

– Dere får vente litt, men det kommer. Jeg klarer jo ikke å holde det skjult så lenge, ler 25-åringen.