Adrian Sellevoll bekrefter brudd

Tidligere i høst kunne artist og TV-profil, Adrian Sellevoll (25) fortelle at han hadde funnet kjærligheten.

Hvem den utkårede var, ville imidlertid ikke Sellevoll røpe.

– Dere får vente litt, men det kommer. Jeg klarer jo ikke å holde det skjult så lenge, sa 25-åringen til God kveld Norge den gang.

Nå kan imidlertid artisten avsløre at han er singel igjen.

Det gjør han i podkasten til Ida Fladen – «Ida med hjertet i hånden».

Se og hør omtalte bruddet først.

– Mistet piffen

– Jeg hadde jo kjæreste, men det er slutt, dessverre. Vi hadde det veldig fint, ingenting galt sånn sett. Men jeg gjorde det slutt rett og slett på grunn av at jeg mistet piffen, forteller han i podkasten.



Til tross for at paret har gått hvert til sitt, legger han ikke skjul på at han fremdeles er veldig glad i ekskjæresten.

– Vi hadde det kjempebra, hun er en fantastisk jente som jeg fortsatt er veldig glad i. Hun bor i Trondheim, og var veldig mye her nede under «Stjernekamp». Men jeg vet ikke hva som gjorde at jeg mistet den piffen, men jeg tror kanskje vi gikk for fort fram. Ting gikk litt fort i svingene, og kanskje vi burde brukt litt lenger tid på tenke gjennom hva man faktisk ville, avslører han.



Alkoholproblem

Sellevoll har tidligere vært åpen om at han har sluttet å drikke alkohol, etter at han har hatt alkoholproblemer.

I fjor kunne han fortelle til God kveld Norge at han drakk fem flasker vin om dagen.

At han har vært edru over en lengre periode, snakker han om i podkasten også.

– Jeg har vært lenge edru, men ikke så lenge. Ikke et år en gang, og en av de tingene jeg sa til henne var: «Man må elske seg selv før man elsker noen andre». Det er jo fakta. Jeg var kanskje ikke klar for det.