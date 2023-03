Adrian Amara om skytedrama: – Jeg tenkte «er han død nå?»

Adrian Amara (25) soler seg for tiden i glansen av fjerdeplass på Spotifys Norway Top 50-liste, med låta «Seriøs» sammen med Roc Boyz.

Men for ett år siden havnet artisten midt i en skyteepisode i Los Angeles. Amara forteller om hendelsen når han gjester God kveld Norge.

– Idet vi går inn i baren hører vi skudd ute fra gaten.

25-åringen var på vei til en bar sammen med noen kompiser da hendelsen tok plass. Gjengen havnet utenfor spisestedet «The Nice Guy» hvor Justin Bieber holdt en Super Bowl-relatert etterfest.

Amara forteller at rapperne Kodak Black og Gunna stod utenfor da han hoppet ut av bilen ved restauranten. Videre gikk turen til baren like ved. Det var her han hørte skuddene.

Ble skutt

Artisten, kjent under artistnavnet Amara, forteller at de først fikk beskjed om at det var fyrverkeri som smalt utenfor.

– Det var en spesiell lyd, så man skjønte at det var skudd. Noen av kompisene mine var på andre siden av veien, så jeg tenkte på hvordan det gikk med dem.

Heldigvis ble ingen i Amaras reisefølge skadet, men det ble den ene rapperen han hadde observert kort tid før hendelsen.

– Kodak ble skutt i beinet, så det var ganske sykt. Jeg tenkte først: «Er han død nå?». Det var en sinnssyk greie, forteller Amara.

Festet med 50 Cent

Til tross for den ubehagelige hendelsen, bød turen til Los Angeles på mye annet.

– Vi så på da 50 Cent hang opp ned og rappet under Super Bowl-pauseshowet. Etter det fikk vi høre om en etterfest, så vi dro dit. Vi trodde det skulle være en kjempefest, men det var bare rundt hundre stykker der.

Her møtte han flere store artister, blant annet DaBaby og 50 Cent.

– Da fikk vi hilst på dem. Jeg tror dette var to dager før eller etter skytingen, så da tenkte jeg bare sånn: «Dette stedet her, ass», smiler Amara.

Melding fra Haaland

I februar slapp Amara låta «Leve». Han har fått gode tilbakemeldinger på låta, blant annet fra fotballstjerne Erling Braut Haaland.

Fotballspilleren har tidligere avslørt at Amara er hans favorittartist.

– Han sendte en snap av at han hørte på den i bilen og skrev noe sånt som «topp». Jeg husker ikke helt hva det var, men han hørte på den og skrev noe positivt, sier han lattermildt.