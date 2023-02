Adresserer hatkommentarer: – Jeg er ikke modell

Superstjernen Selena Gomez (30) dukket nylig opp i en livesending på sin egen TikTok-konto.

Gomez har gjennom årenes løp fått en rekke stygge kommentarer om kroppen og utseendet sitt.

Det er spesielt vekten til artisten som blir mye diskutert.

Diagnose

I 2014 ble Gomez diagnostisert med lupus - en kronisk autoimmun sykdom med bivirkninger som hevelse, tretthet og leddsmerter.

Gomez gjennomgikk en nyretransplantasjon i 2017, som følge av sykdommen.

I dokumentaren «My Mind & Me» avslørte 30-åringen at sykdommen hennes bidro til flere år med uutholdelig smerte.

– Medisinene mine er viktige

På TikTok forteller 30-åringen at vektforandringene skyldes lupusmedisinen hennes.

– Når jeg tar medisinen har jeg en tendens til å holde på mye «vannvekt». Når jeg slutter på medisinen har jeg en tendens til å gå ned i vekt igjen, forklarer Gomez i videoen.

30-åringen forteller at til tross for at kommentarene utgjør en stor belastning på hennes mentale helse, vil hun heller ta medisinene for å holde seg frisk.

– Ja, det er dager hvor jeg føler meg dritt, men jeg vil mye heller være frisk og ta vare på meg selv. Medisinene mine er viktige og jeg tror det er de som hjelper meg.

Stikk til haterne

I videoen takket hun fansen som har støttet henne siden hun fikk diagnosen, og kommer med et stikk til haterne.

– Takk for at dere støtter meg og forstår. Hvis ikke, gå bort. Jeg har ikke noe til overs for folk som driver med «body shaming», sier hun og fortsetter:

– Jeg er ikke en modell. Jeg kommer aldri til å bli det.

Videre oppfordrer hun følgerne sine som går gjennom det samme sykdomsløpet til å fokusere på sin egen helse.

– Jeg vil at folk skal vite at de er vakre og fantastiske, sier hun i videoen.

