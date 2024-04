ABBA med sjelden uttalelse til fansen

Det er 50 år siden den ikoniske svenske popgruppen fra 70-tallet, bestående av Björn Ulvaeus (78), Benny Andersson (77), Agnetha Fältskog (74) og Anni-Frid Lyngstad (78) seiret i Eurovision med «Waterloo».

ABBA holdt det gående fra 1972 til 1982. I løpet av tiåret revolusjonerte de musikkverdenen og har solgt til sammen 360 millioner album, presterte med hit etter hit – og definert hvordan popmusikken skal låte.

For å markere jubileet og hele 50 år siden de vant Eurovision i Brighton i England, har popgruppen kommet med en felles uttalelse, der de uttrykker sin takknemlighet ovenfor fansen.

– Standhaftig lojalitet

ABBA delte lørdag et bilde på Instagram av firkløveren fra da de vant i 1974 og skrev innledningsvis i bildekarusellen:

«Det er litt svimlende og dypt ydmykende å tenke på at millioner av dere som så oss for første gang i Eurovision-finalen 1974 har gitt musikken vår videre ikke bare til én generasjon, men til flere».

På Instagrams historiefunksjon, har ABBA lagt ut hele hyllesten i en lenke på engelsk til fansen.

Via linken tas en videre til et lenger brev, der popgruppen åpner opp om den surrealistiske reisen over 50 år.

TIL FANSEN: For å markere ABBAs 50 års jubileum, deler popgruppen en hyllset til fansen sin. Foto: Skjermdump / Instagram @abba

«Det er vanskelig å forstå at det har gått 50 år siden vi fire ventet bak scenen på dommene fra alle juryene rundt om i Europa ved Dome i Brighton», skriver de og fortsetter:

«Så hva var drømmene i disse spennende øyeblikkene eller i kaoset i etterkant av seieren vi hadde sikret med den minste margin i Eurovision-historien?

«Fire forskjellige drømmer, uten tvil, men uansett hvor storslåtte de var, virkeligheten har overgått dem, det er sikkert.»

«Vi kan bare håpe at du forstår hvor dypt takknemlige vi er for en lang, vellykket karriere og for din standhaftige lojalitet og støtte gjennom årene. Takk skal du ha», avslutter de i brevet.



ABBA lever videre

I dag er det altså 50 år siden «Waterloo» sendte dem i rakettfart mot stjernehimmelen.



Etter «Waterloo» fortsatte gruppen med å ha et stort repertoar av hits, inkludert «Dancing Queen» (1976), «Gimme! Gimme! Gimme!» (1979) og «Super Trouper» (1976) for å nevne noen.



Siden har musikken deres latt seg inspirerere i filmene «Mamma Mia» og diverse teaterforestilling.

Det ikoniske hologramshowet som imponerte en hel verden, har pumpet 322 millioner pund inn i den britiske økonomien, som tilsvarer rett over 4.3 milliarder norske kroner.

Konserten tar publikum tilbake til ABBAs 1970- og 1980-tall og lar fansen oppleve dem på konsert, til tross for at de ble splittet i desember 1982.

Opptrer ikke under årets Eurovison

Til tross for at popgruppa ikke skal gjenforenes på årets Eurovision i ABBAs hjemland Sverige, håper arrangørene å sikre seg det nest beste – nemlig ABBAs-hologramfigurer.

En kilde skal ha uttalt seg til Mirror: «Det er 50 år siden ABBA vant med «Waterloo», og de kommer til å bli feiret stort når konkurransen kommer tilbake til Sverige».

Gruppen har gjort det klart at de ikke har noen interesse i å opptre igjen, likevel sier kilder at ABBAs musikk vil være en stor del av arrangementet.



«Å bringe en del av deres ABBAs-hologram til Sverige er komplisert fordi teknologien er veldig dyr og komplisert. Arrangørene prøver å gjøre det mulig, men hvis ikke blir det et utvalgt stjerner, sannsynligvis fra Sverige, som skal synge ABBAs musikk i stedet. Det vil bli et minneverdig øyeblikk».