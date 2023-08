ABBA-Agnetha gjør comeback

Forrige uke delte ABBA-sangeren Agnetha Fältskog en kryptisk video på Instagram, hvor det kunne tenke seg at hun hintet til ny musikk

– Where do we go from here?, sto det i videoen.

Det satte fart på kommentarfeltet, og fans viste stort engasjement for mer musikk fra musikklegenden.

Nå bekrefter hun låten «Where do we go from here?».

– Så, hvor går vi herfra?, skriver hun på Instagram.

Låten har altså verdenspremiere torsdag 31. august på den britiske radiokanalen BBC Radio 2.

Fältskog gjorde sin solodebut i 1968 med det selvtitulære albumet «Agnetha Fältskog».

ABBA overrasket verden når de gjorde comeback med albumet og konserten «Voyage» i 2021.

Konserten skapte overskrifter verden over, etter at det ble kjent at ABBA ikke skulle stå på scenen selv, men ved hjelp av avatarer som prosjekteres på skjermer. .