Artisten Aaron Carter er død, 34 år gammel. Det melder TMZ. Sangeren ble ifølge avisen funnet død i huset sitt i Lancaster i California lørdag morgen.

Kilder i politiet opplyser til TMZ at de mottok en nødtelefon rundt klokken 11.

Politiet har sendt kriminalteknikere til stedet for å gjøre undersøkelser, men det er foreløpig uklart hva som har skjedd med artisten.

BARNESTJERNE: Aaron Carter sammen med søsteren Leslie på en filmpremiere i Hollywood i januar 2000. Foto: CHRIS PIZZELLO / AP / NTB

Fire album

Carter var en amerikansk sanger. Han ble først kjent som pop- og hiphop-sanger på slutten av 1990-tallet.

Sangeren ga ut fire studioalbum og var kjent for sanger som «I Want Candy» og «Sooner Or Later».

Etter hvert som musikkarieren utviklet seg, gikk Carter over til rap. Senere dukket han opp på «Dancing with the stars», den amerikanske varianten av «Skal vi danse», og spilte i Broadway-produksjonen «Seussical»

FEST: Aaron Carter, her på en fest i 2017. Foto: Vivien Killilea / AFP / NTB

Han var også lillebroren til Nick Carter fra Backstreet Boys. Aaron pleide å dra på turné med boybandet i deres storhetstid.

Flere diagnoser

Tidligere i et intervju med «The Doctors», fortalte Carter at han var diagnostisert med angst, manisk depresjon og schizofreni.

Artisten etterlater seg en sønn, som han fikk sammen med ekskjæresten, Melanie Martin. De to gikk fra hverandre kort tid etter at sønnen ble født.