«71 Grader nord – team»: – Dette er årets deltakere

For tredje gang er åtte kjendiser klare for å legge ut på Norges vakreste eventyr i realityprogrammet «71 grader nord – team».

Flere av deltakerne har forberedt seg godt, men legger ikke skjul på at deltakelsen kommer til å bli utfordrende.

Se oversikten over årets deltakere og hvilke forventninger de har under.

Linnéa Myhre og Emil Gukild

Det nygifte paret gleder seg veldig til å være med, men har litt forskjellig syn på hva de har i vente.

– Jeg har alltid sagt at jeg aldri skal være med, men det er jo fordi jeg ikke er noe glad i å bære sekk, men når Emil sa han ville være med, så tenkte jeg «Da skal faen meg jeg være med også», fordi han kan bære sekken min, forteller Myhre med et smil om munnen.

– Jeg bare gleder meg jeg, men jeg er jo naiv da, så jeg glemmer alt det ille som kommer. Jeg gleder meg til å bli helt utslitt og oppleve Norge på sitt beste. Tror det blir helt sykt, sier en spent Gukild.



TEAM GIFT: Emil Gukild og Linnea Myhre deltar i den kommende sesongen av 71 grader nord - team. Foto: Espen Solli

– Hva synes dere om de andre deltakerne?

– Nei, jeg visste jo ikke at jeg hadde meldt meg på «Mesternes mester», det er jo et helt vilt nivå da. Det er tøffe konkurrenter og ville konkurransehoder.

I juli giftet paret seg, noe de ser på som en stor fordel som de andre teamene ikke har.

– Vi kan jo kommunisere, også er vi er ikke født i samme hjem. Så vi har jo lært å kommunisere i voksen alder, og lært å kommunisere bra, sier Myhre.



– Styrken vår som team er jo at vi har valgt hverandre i voksen alder da, så vi har jo god kjemi og kommunikasjon.

Svakheten for Gukild blir derimot det at han ikke liker å mislykkes. Men regnet, og det å gå rundt å være kald kommer Myhre til å slite med.

– Jeg blir veldig sur og lei når jeg er kald, men ellers så er vi perfekte begge to, sier Myhre lattermildt.

Heidi og Lise Løke

Søstrene Løke forteller at det kommer til å bli fantastisk å dra ut på tur sammen.

– Det blir en reise for livet, også er det veldig gøy og får gjøre dette sammen med lillesøster, forteller eldste Løke.

– Jeg og Heidi er jo bestevenner, også har vi veldig mye humor.



De tror at styrken deres som team er at de har trent i såpass mange år og enda er aktive håndballspillere.

– Også er vi veldig direkte med hverandre, så vi sier det som det er og legger ikke noe imellom. Jeg tror det kan være veldig bra, forteller yngste Løke.

TEAM SØSTRENE SISTERS: Heidi og Lise Løke er klare for den neste sesongen med 71 grader nord - team. Foto: Espen Solli

Tidligere i år vant også Frank Løke og Rikke Isaksen årets sesong av 71 grader nord Team, og søstrene kan fortelle at de har fått gode råd og tips for storebror.

Han har kommet med mye tips og lært oss en del med kart og kompass. Gjør vi noe feil så skylder vi på Frank, forteller søstrene.

– Går dere for gull?

– Frank har jo sagt at om vi ikke vinner så må vi bytte etternavn, og det mener han også, ler eldste Løke.

– Så vi har litt press derfra, men vi tenker jo at vi skal kose oss. Det er litt motivasjon at Frank ikke skal si «Jeg vant men ikke dere», svarer yngste Løke.

Hanna-Martine Slåttland Baller og Magan Gallery

Årets underdogs blir kanskje Baller og Gallery, som ikke kjente hverandre for bare en uke siden. De har derimot allerede kaldt seg selv for «Team blid».

Vi skal smile gjennom alt sammen, sier temaet i kor.

«Team blid» forteller at de skal motbevise Norge og de andre deltakerne, og gleder seg til alt de har i vente.

– Jeg gleder meg til å kjenne at det er litt hardt, det skal være litt tungt og gøy, sier Baller.

TEAM BLID: Hanna Maritne Slåttland Baller og Magan Gallery gleder seg til deltakelsen i 71 grader nord - team. Foto: Espen Solli

Det at Slåttland Baller og Gallery ikke kjenner hverandre så godt ser de på som den ultimate styrken.

– Det er bare «jeg skal bli kjent med deg, du skal bli kjent med meg», og vi bygger derfra, forteller Gallery og fortsetter:

– Jeg har hengt meg Hanna nå i en uke, og vi er veldig like. Hun er skikkelig god. Jeg føler jo at vi har kjent hverandre lenge.

– Vi må jo bare bruke det til vår fordel at vi ikke kjenner hverandre så godt. Vi har jo fått øvd masse sammen og fått innføring i kart og kompass.

Martin Johnsrud Sundby og Sondre Sundby

Allerede før teamene har gått i gang med turen, har brødrene fått favorittstempelet, men de gleder seg til å dra ut og oppleve Norge.

– Jeg forventer at vi skal møte på utfordringer vi ikke har møtt på før, både fysisk og i relasjonen vår, sier Johnsrud Sundby

– Det blir et himla helvete for min del da. Skal ut på tur med denne karen her, en av Norges sprekeste menn. Men så er det jo også bestekompisen som jeg kommer til oppleve ting for livet med nå, så det gleder jeg meg sinnssykt til, svarer Sundby.

TEAM FAVORITTSTEMPEL: Brødrene Sondre Sundby og Martin Johnsrud Sundby klare for 71 grader nord - team. Foto: Espen Solli

– Hva tenker dere om favorittstempelet?

– Ja, vi har jo hørt snakk om det. Fysisk er vi ganske bra rusta, men vi får se. Vi er jo ikke noen friluftsmennesker. Så selv om vi har ganske gode fysiske forutsetninger, så har vi veldig dårlig koll på andre ting. Så vi kan godt dytte det favorittstempelet over på noen andre, forteller Johnsrud Sundby.

Brødrene forteller at selv om de ikke har de beste forutsetningene på de praktiske oppgavene som kan komme gjennom sesongen, er konkurranseinstinktet klart

– Vi sitter jo med en formening at det er mye vi skal beherske ganske bra. Det er ting vi har mindre forutsetninger for å løse, det kommer til å dukke opp. Det vet vi jo, sier Johnsrud Sundby.

– Hvis Emil Gukild slår meg i noe jeg burde slå Emil Gukild i, da kommer jeg litt å bli litt småirritert. Men slår han meg i quiz, da blir jeg liksom ikke så forbanna, ler Sundby.



Deltakerne skal på ut på tur allerede i dag, og sesongen kommer på TV i 2024.

