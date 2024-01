2000-hiten trender etter nakenscene i hype-film

I 2023 kom Emerald Fennells psykologiske thrillerfilm «Saltburn» ut, og i november kom filmen på strømmetjenesten Amazon Prime.



Etter at den britiske popstjernens signaturhit fra 2000-tallet fikk en betydelig plassering i filmen, har en viral TikTok-trend blitt utløst, og sangen har fått en enorm gjenoppblomstring.

Nyttårsaften slo sangen sin egen rekord for globale Spotify-avspillinger på én enkelt dag, ifølge People Magazine.

Nakenscene

Denne avspillingstoppen for Sophie Ellis-Bextor-hiten kom kort tid etter at sangen utløste en TikTok-trend hvor brukere gjenskaper skuespilleren Barry Keoghans (31) bevegelser i en scene fra «Saltburn».

Ellis-Bextor hev seg også med på trenden på nyttårsaften, noe som også kan være en årsak til den enorme økningen i avspillinger.

I et tidligere intervju med People har Ellis-Bextor også uttalt seg om bruken av sangen i scenen, som skal være av den frekke varianten.

Keoghan danser nemlig splitter naken til sangen i et enormt herskapshus.

– Jeg visste egentlig ikke helt hvordan den ville passe inn med tanke på rollen den hadde i filmen før jeg så den på visningen, men jeg elsket den, uttalte hun.



I ettertid har hun også møtt skuespilleren, og hun forteller at hun ikke gjorde annet enn å fnise.

– Han kommer aldri til å kunne høre den på samme måte igjen. Og hver gang han er ute og sangen kommer på, kommer folk til å tro at han kommer til å kle av seg.

HOVEDROLLE: Barry Keoghan spiller Oxford-studenten Oliver Quick i «Saltburn»-filmen. Foto: Michael Tran / AFP / NTB

Til Entertainment Weekly har Keoghan uttalt at han nølte før nakenscenen.

– Jeg nølte før dansen. Ikke for å være naken, men for å danse. Jeg danser ikke, jeg rører egentlig bare på hodet, sa han.



Enorm økning

Etter den første utgivelsen i 2001 holdt «Murder on the Dancefloor» seg på U.K. Singles Chart i hele 23 uker, ble en topp-10 hit over hele verden og står fortsatt som Ellis-Bextors mest suksessrike singel hittil internasjonalt.

Ifølge VG har sangen vært på topplisten i 13 uker, og sangens beste plassering er andreplass.

31. desember mottok sangen 1,5 millioner Spotify-avspillinger rundt om i verden, og markerte en økning på 340 prosent fra lyttertallet på nyttårsaften 2022, ifølge magasinet.

POPSTJERNE: Sophie Ellis-Bextor elsket dansescenen i «Saltburn» hvor sangen hennes blir brukt. Foto: Lisa OConnor / AFF-USA.com / NTB

Hiten fikk også sin debutplassering på strømmetjenestens globale sangliste på nummer 130.

Etter at «Saltburn» kom på strømmetjenesten Amazon Prime 22. november ble «Murder on the Dancefloor» streamet 360 prosent flere ganger i USA den første uken.

«Read My Lips»-albumet som sangen er på, har også økt med betydelig mengde avspillinger i samme ukelange periode.

Nigeria og Brasil har hatt den største økningen av «Murder on the Dancefloor»-avspillinger.