Glem Tinder – nå kan du lukte deg til ny partner

Er du én av dem som er lei av å sveipe høyre og venstre på datingapper, og bare skulle ønske at du fant den rette personen for deg?

Legg ned mobilen og fortvil ikke – for nå mener forskerne at det finnes en ny type kjemi som vil være langt viktigere enn en «match» på Tinder.

– Jeg tror at vi i fremtiden kommer til å bevege oss vekk fra disse appene som vi bare sveiper og sveiper på, fordi det er jo egentlig ikke en veldig vitenskapelig måte å date på, forteller kjemiker Alexander Sandtorv til TV 2.

Derfor må du bruke nesa

Den «nye» måten å date på handler nemlig om lukt, og da er det ikke parfyme og deodorant det er snakk om – tvert imot:

KROPPSLUKT: Nyere forskning viser at kroppslukten har mye å si for en fremtidig partner. Foto: Unsplash

– Da snakker vi om kroppslukten din, og nyere forskning viser nemlig det at når vi velger partner så har det veldig mye å si. Når kvinner for eksempel velger menn som sine partnere, er det ofte fordi at immunforsvarene er koblet sammen, forteller han og fortsetter:

– Så når du velger en mann, så er det nettopp fordi du kan få sterke barn. Og dette er koblet til lukt.

Det er ikke kjemikeren Sandtorv alene om å mene.

– Lukt er ett av trekkene som underbygger hvor frisk en partner er. Teorien er at hunner velger seg en partner basert på hvor levedyktige avkom han kan gi henne, sier Jens Andreas Huseby.

Han er cand.scient. i atferdsbiologi og har tidligere vært ekspert i TV-program som «Gift ved første blikk» og «Når kjemien stemmer».

– Så hvilke tegn er det hunner tiltrekkes av når det gjelder sjansen for å få friske avkom? Én synlig faktor er at en potensiell partner ser sunn og frisk ut og kan bevege seg. Et annet trekk som ikke er så synlig er hvor godt immunforsvaret er. Vi fikk en smakebit under korona der vi lærte at noen er mer utsatte for sykdom mens andre er mer immune, sier atferdsbiologen.



Sandtorv forteller at man ikke kan kontrollere den reaksjonen som skjer inni menneskekroppen – som fører til at det oppstår en god kjemi.

– Det er faktisk noe som ikke har med utseende å gjøre, men som har med hvordan kroppen til personen du dater ser ut.

Mange assosierer kanskje menneskers «lukt» med moderne parfymer og deodoranter. Men vi har jo i tillegg en egen, personlig duft som – som mange av oss velger å overskygge.

– Vi drukner ut den lukten med sterke parfymer, tøymykner og alt mulig. Dette er noe mye mer subtilt, og noe som er mer svakt.

Utførte eksperiment

I det nå berømte «T-skjorteeksperimentet» fra 1995 ble det påvist at kvinner kunne lukte seg frem til menn med et ulikt «nøkkelsett» enn dem. Dette var også mennene de foretrakk lukten til.

Huseby forteller at et T-skjorteeksperiment også har blitt gjennomført i «Gift ved første blikk», og at det var rart å se hvordan enkelte av mennenes T-skjorter fikk noen kvinner til å brekke seg, mens andre syns de luktet godt.

DÅRLIG TEGN?: Syns du partnerens brukte T-skjorte lukter vondt? Foto: Adobe Stock

I et lignende eksperiment fra 2018 der 262 asiatisk-amerikanske single var på speed-date, så man samme tendens til at kvinnene foretrakk partnere med et immunforsvar som utfylte hennes eget.

– Men hva betyr det i et forhold? Partnervalg er jo noe som foregår over lang tid. Men om du har valgt en mann du liker på alle andre måter enn lukt, vil det føles som et irritasjonsmoment.

– På sikt vil det bygge seg opp en følelse av at dere ikke er en «match» dersom kvinnen ikke tiltrekkes av partnerens naturlige lukt, sier Huseby.

Han trekker frem at det er flere faktorer som forstyrrer kvinners opplevelse av lukt, men også hvem de tiltrekkes av:

– Det ene er selvfølgelig parfyme og sånt når det gjelder lukt. Det andre er p-pillebruk og hvor kvinnen er i menstruasjonssyklusen, påpeker atferdsbiologen.

– Helt klinsj

Da Sandtorv selv la ut denne forskningen på Instagram, rant det inn respons fra mennesker som fortalte at de pleide å sove med partnerens klær når de var borte.

LUKT: Kjemiker Alexander Sandtorv mener at man kan «lukte» seg til kjærligheten. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

– Som for eksempel en genser eller en T-skjorte uten parfyme. Det er fordi det føles godt, og det som sitter igjen er svake lukter som kommer fra kropp og hår. Så det er faktisk noe med at du kanskje ikke skal gå med så mye parfyme og dekke over disse primitive luktene.

Disse primitive luktene har man jo ikke tilgang til på Tinder – men likevel blir mange fortsatt stormforelsket i mennesker de snakker med på nett. Kjemikeren påpeker at disse menneskene ofte forelsker seg i ideen om personen på den andre enden, fremfor selve personen:

– I disse tilfellene så er det mye psykologi i det. Man blir forelsket i nettopp en idé, og ikke en ekte person. Derfor er det så viktig å alltid møtes, for da får du mye mer informasjon – i tillegg til «kjemisk» informasjon.

Han snakker selv fra egen erfaring av at han kunne bli «ekstremt betatt» av en person han hadde snakket med på nett, frem til han møtte dem:

– Da var det bare helt klinsj. Så det er viktig å komme litt ut av chat-boblen og faktisk møte folk.

Huseby sier seg enig med Sandtorv i at et fysisk møte gir oss mye informasjon om den andre som chatting på en datingapp ikke kan gi oss:

IKKE HENSIKTSMESSIG: Atferdsbiolog Jens Andreas Huseby mener at algoritmene i datingappene ikke er hensiktsmessige for tiltrekning. Foto: Privat

– I «Gift ved første blikk» diskuterte vi hvordan algoritmene i datingappene egentlig ikke er hensiktsmessige for tiltrekning. Man får sjekket ut et mye større spekter av ting når man sitter og snakker med noen enn når man prater med dem over en skjerm, sier Jens Andreas Huseby.

Så hva kan dette ha å si for fremtidens dating, om man skal gå mer vitenskapelig til verks enn å laste ned en datingapp og håpe på det beste?

Kan man bli tilsendt menns T-skjorter i posten og møte han med lukten du likte best?

Dette sier atferdsbiologen:

– Eller man kan utføre spyttanalyser for å sjekke immunforsvaret.

Kanskje gode partnervalg om noen år kan avgjøres i et laboratorium av personer i hvite frakker? Det gjenstår å se.