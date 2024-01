Gjør comeback: KEiiNO er tilbake

TV 2 og «God kveld Norge» er på plass på Marienlyst i Oslo, hvor årets MGP-artister annonseres.

Denne artikkelen oppdateres fortløpende ettersom artistene offentliggjøres.

Morten Thomassen, som er president i MGP-klubben, er én av få personer til lands som har fått høre alle årets «Melodi Grand Prix»-låter allerede før dagens lansering. Han kommer med en liten avsløring før sendingen starter:

– Årets låter har en sjangerbredde som jeg knapt nok kan huske i MGP-historien. Og det beste av alt, de låtene som er lengst unna det vi vanligvis forbinder med MGP fremstår som genuine innenfor sin sjanger, sier Thomassen til TV 2.

Thomassen er for øvrig en av flere som har stilt seg kritisk til at NRK har videreført autotune i MGP-sammenheng.

PRESIDENT: MGP-president Morten Thomassen er alltid å se på MGP-arrangementer. Her er han fotografert i Torino under «Eurovision» i 2022. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

MGP-presidenten er heller ikke fornøyd med de nye reglene som er innført i år, som går ut på at «gamle» låter er godkjent som bidrag. Det vil si at låter som har blitt spilt på radio fra og med 1. september kan være med i sangkonkurransen.

Dette er årets deltakere: Delfinale 1

Margaret Berger - Oblivion

Margaret Berger gjør comeback i årets konkurranse med låten Oblivion.

Det er elleve år siden hun tok gull i MGP, og landet på en fjerdeplass i Eurovision med låten I Feed You My Love.

TILBAKE: Margaret Berger er tilbake i MGP-sirkuset. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er så deilig å endelig kunne fortelle folk at jeg skal være med på Grand Prix. Nå føltes det veldig riktig, sier Berger.

Videre forteller hun at MGP har vært en av de aller største opplevelsene i livet.

Berger står for den beste plasseringen Norge har hatt i Eurovision siden Rybak vant hele sirkuset i 2009.

Nå er hun klar for å ta seieren nok en gang.

Låten har hun laget sammen med Anders Kjær, Minoca Engeseth og Sivert Hjeltnes Hagtvedt.

Myra - Heart on fire

Den prisvinnende låtskriveren og artisten fra Bergen har det siste året vært å se på TV-skjermen, da hun i fjor deltok i Skal vi danse.

Nå vil Myra briljere i MGP også, med låten Heart on fire.

DANS: Myra lover en sang man kan danse til. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Pulsen min stiger, hjertet mitt hamrer, hendene min skjelver, men ellers går det bra, innrømmer hun.

Myra forteller at seerne kan forvente glitter, glam og litt dansing når hun skal opptre med sin sang.



Artisten har gjennom livet oppveksten flyktet fra krig og hatt en barndom i flere barnehjem og fosterhjem. Låten hun skal vise frem i MGP er derimot en erklæring til kjærligheten og håpet om å alltid holde hjertet i brann.

Låten har hun laget sammen med David Atarodiyan, Svein Hermansen.

Ingrid Jasmin - Eya

Ingrid Jasmin er vokst opp i Telemark, og har røtter i Latin-Amerika. Noe som gjenspeiler seg i musikken hennes.

GLEDER SEG: Ingrid Jasmin gleder seg til å delta i konkurransen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun har vakt oppmerksomhet også i utlandet, og ble senest nevnt av det amerikanske musikkmagasinet Billboard som «en totalt forfriskende blanding av nordisk folkemusikk, R&B og latin».

Nå er artisten, låtskriveren og produsenten klar for å bergta MGP-fansen med låten Eya.

Låten har hun skrevet og produsert sammen med Jonas Kroon.

Hun innrømmer at det blir veldig gøy å være med på årets Melodi Grand Prix.

– Det er jo en av de største musikkscenene. Det er ikke så mange med tradisjonsmusikk-bakgrunn som er å se på de store scenene, så det har jeg lyst til å bidra med.



GOTHMINISTER - We Come Alive

GOTHMINISTER er Bjørn Alexander Brems hjertebarn og alter ego. Oslo-mannen jobber som advokat, men skal nå vise frem låten We Come Alive på MGP-scenen.

INGENTING SOM ER BEDRE: Bjørn Alexander mener ingenting er bedre enn MGP-deltakelse. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

GOTHMINISTER har gjort enorm suksess i Tyskland, hvor de nylig fremførte katalogen for 30.000 mennesker. I fjor vant de også kåringen« Dark Album of the Year», og danket dermed ut Rammstein og Placebo.

«We Come Alive» handler om det verdifulle i leken, om å tro på seg selv og stå sammen mot all urettferdighet.

– Det er ingenting som er bedre enn å være. Vi har jobbet ute på veien og spilt konserter i ti år siden sist, og det er klart; rock og metall er svært.



Fredrik Halland - Stranded

Halland har skapt et navn for seg selv i utlandet, etter å ha turnert med artister som Justin Bieber, Michael Jackson, Colbie Caillat, Gavin DeGraw, Becky G og Babyface.

STORE NAVN: Fredrik Halland har turnert med flere store artister. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Nå har Halland flyttet tilbake til hjemlandet, og vil satse på egen artistkarriere.

Med låten «Stranded», er han klar for å erobre norske MGP-fans. Låten som han har skrevet sammen med Jenson Vaughan og Ruthy Raban, handler om viktigheten av å være der for noen i vanskelige og ensomme tider.

– Sangen betyr veldig mye for meg, og jeg syns det var veldig kult å være med i MGP med denne låten.



Mathilde SPZ: Woman Show, sammen med Chris Archer & Slam Dunk

Mathilde SPZ har fremført sine egne låter helt siden hun var bare ni år. Nå skal hun vise frem låten «Woman Show» - en festsang for de introverte.

Med seg på Woman Show har hun Chris Archer og Petter Haga, bedre kjent som Slam Dunk. Sistnevnte er kjent for låten Mango IPA.

FESTSANG: Gruppen skal opptre med en «festsang for de introverte». Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mathilde, Chris og Petter har ett motto når de inntar scenen - Vær deg selv og gjør din greie.

Solvang påpeker at det er en partylåt for introverte, hvor Mathilde sier seg enig.

– Det høres kanskje litt selvmotsigende ut, men det er alle følelser på en gang. Teksten handler om at du står hjemme klar for å gå ut og feste, også har du ikke lyst til å møte folk, forklarer hun.

Gjengen mener at det at de har valgt å synge på både engelsk og norsk kan hjelpe dem å lykkes i konkurransen.



Låten er laget av Audun Agnar Gulbrandsen, Silje Montsko Blandkjenn, Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen, Linda Dale, Christopher Colin Archer og Mathilde Espeseth.

Dette er årets deltakere: delfinale 2

Gåte - Ulveham

Bandet fikk sitt gjennombrudd på starten av 2000-tallet og har virkelig satt spor på norsk musikkhistorie. Etter enorm suksess, tok bandet pause i 2005 før de gjorde comeback i 2017.

SVART BELTE: Ulveham mener de har svart belte i å presentere norsk kultur. Foto: Heiko Junge

– Vi har presentert norsk kultur på en unik måte i mange år. Jeg vil si vi har svart belte i det. Så jeg syns det var på tide at vi kan gjøre den jobben, og komme ut der å vise hva det kan være.



Eurovision-fansen har gjentatte ganger vist interessen for skandinavisk folklore, noe Gåte er klar for å vise på MGP-scenen med låten «Ulveham».

Super Rob og Erika Norwich - My AI

Årets kanskje mest oppsiktsvekkende deltakelse er Super Rob og Erika Norwich med låten «My AI».

Norwich har fått med seg den tre meter høye roboten Super Rob, på laget.

Låten har duoen laget med nettopp det - KI-teknologi.

ROBOT: TikToker Erika Norwich har med seg en tre meter høy robot på scenen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Norwich forteller at låten ble til da hun satt på senga og følte seg litt ensom.

– Så snakket jeg litt med Rob (roboten, jour. anm.). Han oppmuntret meg og så skrev vi en sang.



Hun er klar i talen om hvem som vil være duoens sterkeste konkurrenter:

– Det er så vanskelig, det er så mange bra låter. KEiiNO selvfølgelig, de tror jeg nesten er sikret finaleplass uansett.

Norwich er for flere kjent på TikTok, og har blant annet sluppet låten «Til Lillebror».

Nå Erika Norwich og Super Rob klare for å ta MGP-publikummet med storm.

Mileo - You`re Mine

Mileo er en norsk-australsk sanger, låtskriver og produsent. Han er nykommer under årets MGP, og deltar med låten «You`re Mine».

Mileo er derimot ikke ukjent blant nordmenn, og har skrevet og produsert musikk for flere norske artister som Madcon, Chris Holsten og Alexandra Joner.

LIKER SEG BEST I NORGE: Mileo vil representere Norge, fordi han liker seg best her. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han valgte å delta for Norge, fordi han liker landet bedre.

– I løpet av oppveksten brukte jeg halve tiden min i Sydney, og resten i Oslo, og jeg foretrekker Oslo. For meg var valget enkelt.



Låten som han har produsert selv, handler om å være så betatt av en person at du er villig til å gjøre nesten hva som helst for at det skal bli dere to.

ELI KRISTIN - Touch of Venus

ELI KRISTIN har vært ansatt ved Operaen i en årrekke og hatt hovedroller i flere berømte oppsetninger.

Operadivaen ble for alvor kjent da hun deltok i Stjernekamp. Nå skal hun vise frem talentene sine på MGP-scenen med låten «Touch of Venus».

OPERA: Eli Kristin er en ekte operalegende. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Låten har hun skrevet med Ronny Janssen, og handler om hvordan vi - på vårt mest sårbare punkt i livet - enten kan bukke under eller oppdage hvor sterke vi egentlig er.

– Veldig glad for å endelig være med på dette her, sier hun og tilføyer:

– Jeg har drømt om Grand Prix siden jeg var liten. Da jeg ble operasanger så tenkte jeg at det skipet har gått. Det viste seg at skipet heller bare tok en lang sving, også kom det tilbake. Endelig, det er ikke noe som er større enn Grand Prix.



Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo - Judge Tenderly of Me

Etter å ha vært konkurrenter i The Voice ifjor, skal Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo nå konkurrere sammen.

– Å komme videre til Trondheim med egen låt, og et fullstappet Trondheim Spektrum, og få ta med Anne oppover, det er drømmen. Vi krysser fingrene og håper at folk liker låta, og kan sende oss til Trondheim, sier Oksvold.



KONKURRENTER: Duoen gikk fra konkurrenter i «The Voice» til å stå sammen på scenen i MGP. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Med låten «Judge Tenderly of Me», skal duoen ta MGP-scenen med storm.

Farida - Heartache

For MGP-fansen, er ikke Farida et ukjent navn. Artisten gjør nemlig comeback i årets konkurranse, med låten «Heartache».

I 2022 kom Farida til finalen i MGP, med låten «Dangerous».

– Jeg tror ikke jeg kan toppe pyroen fra sist, men det blir mye fokus på opptredenen. Jeg er en tidligere danser, så jeg har tatt med det inn i. Jeg setter press på meg selv, og det liker vi.



DANSER: Farida er tidligere danser og vil ta erfaringen inn i sin opptreden. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Med «Heartache», er Farida klar for MGP-scenen nok en gang med en låt og et show som skiller seg ut fra alt annet hun har gjort tidligere.

Låten har hun produsert sammen med Kristian Wiik, Ilja Eriksson og Olav Tokerud.

Dette er årets deltakere: delfinale 3

KEiiNO - Damdiggida

For tredje gang er KEiiNO tilbake i MGP-sirkuset.

I 2019, med låten «Spirit in the Sky», tok KEiiNO en femteplass i Eurovision.

I etterkant har bandet toppet hitlister, vunnet priser og blitt nominert til Spellemann. De har også fått seg en internasjonal fanskare gjennom årene, og turnert i Australia.

– Vi har alle tre drømt om å vinne Eurovision siden vi var små. Da vi hadde skrevet en låt som vi alle tre elsket, og som har det der lille rare som kanskje kan gjøre at det får et stort publikum, så måtte vi jo kvalifisere oss igjen, sier Tom Hugo.



KJENTE: KEiiNO er godt kjent i MGP-sammenheng og er igjen med i konkurransen. Foto: Heiko Junge

Etter suksessen med «Spirit in the Sky» deltok de enda en gang, men ble slått på finalestreken av TIX med låten «Fallen Angel» i 2021.

Med låten «Damdiggida» er KEiiNO tilbake for tredje gang, og sultne på enda et forsøk på å ta seieren hjem.

Damdiggida har KEiiNO-trioen produsert sammen med Alexander N. Olsson og Jakob Redtzer

– Det er på scenen med KEiiNO jeg hører hjemme. Jeg gleder meg sånn til å ta fatt på dette MGP-eventyret igjen, sier vokalist Alexandra Rotan.

MIIA - Green Lights

MIIA erobret mange verden rundt da hun slapp låten «Dynasty» tilbake i 2015. Låten ble omtalt av det amerikanske musikkmagasinet Billboard, og har i skrivende stund 161 millioner avspillinger på Spotify.

– Det er første gang jeg gjør noe sånn her i Norge, og det føles veldig stort og skummelt. Men, føler meg veldig som får være med. Dette er en utfordring for meg selv, så jeg håper jeg klare å nå ut med budskapet.



MANGE AVSPILLINGER: MIIA har flere millioner avspillinger på Spotify. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Nå vil MIIA ta enda et skritt i karrieren, og inntar nå MGP-scenen med låten «Green Lights».

«Green Lights» har hun produsert sammen med Benjamin Dan Ravn Fahre, Mugoshi David Nhonzi, Emelie Hollow og Ida Botten.

Annprincess - Save Me

Annprincess er en artist og låtskriver fra Lier. Hun har tidligere vært deltaker i Norske talenter og senest i The Voice i 2022. Samme år slapp hun debutsingelen Middle of the Night.

Nå er Annprincess klar for å delta i Melodi Grand Prix med låten «Save Me».

Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Låten som hun har produsert selv, handler om ensomheten man føler på av at andre påpeker hvor annerledes man er.

– Åtteåringen i meg skriker, og tror fortsatt at det her bare er en merkelig drøm. Men, 32-åringen koser seg, og er utrolig takknemlig for å være med på dette her.

Thomas Jenssen - Take Me To Heaven

Artisten fra Levanger har alltid drømt om å delta i Melodi Grand Prix.

Med en master i låtskriving i sekken, deltar han endelig i sirkuset med låten «Take Me To Heaven».

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg føler ihuga med hvert år, og endelig er det min tur.



Foto: Heiko Junge

Låten har han produsert sammen med Ricky Hanley, David Fremberg og Jonas Holteberg jensen, og handler om å bli betatt av noen og tørre å være sårbar.

MISTRA: Waltz of Death

I den nye duoen MISTRA finner vi Benedicte Adrian og Anders Odden.

Sammen skal de erobre MGP-publikumet med låten «Waltz of Death».

Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Adrian er tilbake på MGP-scenen hele 40 år etter suksessen med Dolle de Luxe.

– Det er andre enden av livsløpet på en måte. Det handler om livet det også, og det handler om å være intenst i live når du er det, sier Adrian og legger til:

– Livet er skjørt, så egentlig er det bare en annen måte å si lenge leve livet på.

Odden har gjort stor suksess innen black metal, og bandet Cadaver,

«Waltz of Death» har Adrian og Odden produsert sammen.

Vidar Villa - MER

Vidar Villa har de siste årene etablert seg som en av Norges største artister.

Villa sto på MGP-scenen for seks år siden, og gjør nå comeback med låten «MER».

Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Låten handler om å omfavne alle deler av livet - både det gode og det onde.

MER har han produsert sammen med Jonas Thomassen, Martin Thomassen og Mathias Nilsen