Gjør comeback i nytt TV 2-program

Siden «Sommerhytta» hadde premiere i 2017, har det populære programmet tatt seerne med storm.

Nå byttes sjø og strand ut med fjell og vidde i TV 2s nye program, «Fjellhytta».

På Turufjell i Flå skal fire deltakerpar kjempe i åtte uker om å vinne sin egen hytte. Det paret som til slutt står igjen med flest gullhammere, får sin egen hytte til odel og eie.

– «Fjellhytta» er en naturlig utvidelse av seersuksessen «Sommerhytta». Seerne elsker å få inspirasjon gjennom oppussing, noe som gjenspeiles i både engasjementet og seertallene for «Sommerhytta», sier Trygve Rønningen, som er programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2.

Fikk programleder-råd

Mannen som skal lose TV-seerne gjennom programmet er Simon Nitsche (31). Selv drømmer han om hytte på fjellet. Derfor føltes det naturlig å takke ja, da muligheten bød seg.

HØYE FORVENTNINGER: Simon Nitsche har høye forventninger til deltakerparene i «Fjellhytta». Foto: Espen Solli

– Det er et program som legger opp til at noen kan få hyttedrømmen oppfylt. Det synes jeg er veldig fint. Det å kunne stå i front og representere den drømmen i et TV-program ville jeg være med på. Det takket jeg ja til med en gang, da jeg fikk tilliten, forteller han til TV 2.

Nitsche, som tidligere jobbet i TV 2 Sporten, har høstet gode råd fra sin tidligere kollega, Cathrine Fossum (45). Hun tok over «Sommerhytta»-stafettpinnen etter Guri Solberg (47) i fjor.

«SOMMERHYTTA»: Cathrine Fossum ble programleder for «Sommerhytta» i 2022. Foto: Per Christian Lind/TV 2

– Hun har rådet meg til å være varm, god, lyttende, og sette meg godt inn i hva de går gjennom. Også har jeg jo vært gjennom et hektisk opplegg selv med «Skal vi danse», så jeg tror jeg har en viss forståelse av hvordan det er å jobbe i en duo med et veldig konkret prosjekt over en lang periode. Jeg håper at jeg kan bruke litt av den kompetansen til å være en støtte og en som forstår, hvis det skulle være tungt.

«Sommerhytta»-veteran

Trygve Rønningen sier kanalen er glad for å ha Nitsche i programlederrollen, samt en sterk eksperttrio.

«Sommerhytta»-veteranen, snekker Lars Fossum, blir også å se i «Fjellhytta» – sammen med maleekspert Einar Nilsson og interiørekspert Astrid Maria Sætren.

– Det er veldig hyggelig og spennende. Nye takter på dømmingen. Det gleder jeg meg veldig til å få være med på, med nye dommere, sier Fossum til TV 2.

NY DOMMERTRIO: Snekker Lars Fossum får med seg interiørekspert Astrid Maria Sætren og maleekspert Einar Nilsson i «Fjellhytta». Foto: Espen Solli

«Tid for hjem»-profil vender tilbake til skjermen

Etter «Tid for hjem» ble tatt av skjermen tidligere i år, vender den folkekjære maleren, Einar Nilsson tilbake til TV-ruta.

– Folk tror jeg har helt hull i hodet, for det eneste jeg har holdt med i nesten 20 år er å slite i nesten fem døgn for at vi skal få til et ferdig resultat. Men for meg har hver uke vært en glede. Samtidig har jeg etter hvert blitt en voksen mann, så jeg synes det er litt deilig å tenke på at andre skal få slite litt, og at det ikke er jeg som skal krype rundt på knærne å lete etter verktøy når klokken har bikket tre inn i natten, sier han til TV 2 og smiler.

«ALTMULIGMANN»: Einar Nilsson sier han har hatt en stor læringskurve, slik «Fjellhytta»-parene trolig vil erfare. – Det er derfor jeg kalles «altmuligmann». Jeg er alltid nysgjerrig, og det håper jeg disse folkene er også. Foto: Pandora Film / TV 2

Nilsson synes det er stas å være med som fagmann. Hans spesialområde blir å fokusere blant annet på maling, overflater, beising og tapetsering.

– Jeg skal prøve å formidle det jeg kan, og hjelpe de der det trengs – der jeg får lov til å hjelpe. Og selvfølgelig komme med motiverende heiarop.

«Tid for hjem»-kollegaer til fjells

Flere seere drar kanskje kjensel på interiøreksperten, Astrid Maria Sætren. Hun har nemlig vært designer i «Tid for hjem», og har jobbet tett med Nilsson i løpet av sesongene.

Hun skal ta for seg interiørdelen og hvordan det visuelle ser ut i hyttene.

KOLLEGAER: Einar Nilsson og Astrid Maria Sætren har pusset opp en rekke prosjekter sammen i «Tid for hjem». Foto: Pandora Film / TV 2

– Det jeg synes er så kult med «Tid for hjem», er jo at man lærer så mye når man ser på det. Det kan man få fram i enda større grad her. Det er kjempefint. At du lærer litt om nye stiler, farger og den delen av det. Jeg gleder meg enormt mye, dette blir veldig bra, sier hun til TV 2.



Vanligvis er Sætren vant til å delegere. Å stå på sidelinjen tror hun derfor kan bli utfordrende.

– Det kan bli litt utfordrende og ikke blande seg inn. Det tror jeg at jeg kommer til å få veldig lyst til. Jeg må bare holde meg i selene så godt jeg kan. Men det skal bli deilig å slippe å slite selv.

«Fjellhytta» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play høsten 2024.