Gjenskapte ikonisk kaffekopp-scene på St. Hanshaugen

16. oktober 2000 var en milepæl i norsk mediehistorie. Da tok nemlig kronprins Haakon, for åpent kamera, med seg kjæresten – alenemoren Mette-Marit Tjessem Høiby – på kaffe i parken.

Ikke fordi at det var så oppsiktsvekkende at to mennesker satt på en benk i parken med en pappkopp i hver sin hånd, men fordi at han var kongelig, hun var en av folket – og de hadde ennå ikke annonsert forlovelse.

PÅ EN BENK I PARKEN: Kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby sitter på en benk på St. Hanshaugen med pressefotografer rundt Foto: Tor Richardsen / NTB

– Får panikk



I den nye TV 2-dokumentarserien «Kronprinsparet – Vårt Norge», gjenskaper kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, begge nylig fylt 50 år, de ikoniske scenene fra St. Hanshaugen i Oslo.

23 år senere, en solfylt sommerdag, går de side om side i den populære parken i hjertet av hovedstaden – også denne gangen med kamera og politifolk på slep.

– Ja, ja, Haakon, hvordan føles dette da? spør kronprinsessen ektemannen i første episode av dokumentaren.



– Det føles i og for seg fint. Jeg blir ikke så stressa av det nå lenger.



– Å gå rundt i Oslo? spør trebarnsmoren.



– Nei, å gå rundt i Oslo blir jeg ikke stressa av. Men det er jo å gå sammen med et TV-team og at politiet har sperret av. Det er mye greier rundt, da, svarer kronprinsen.



BETYR MYE: Kronprinsessen forteller at St. Hanshaugen har en stor plass i hjertene deres. Foto: The Oslo Company / TV 2

Begge erkjenner at de ofte har følt at det har vært ubehagelig.

– Ja, det får jeg helt panikk av, sier kronprinsessen til ektemannen.



– Jeg får ikke så panikk av det, som jeg gjorde før, legger han til.

DEN GANG DA: Kronprinsen og Mette-Marit med hver sin kaffekopp i parken høsten 2000. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vårt sted

Ekteparet reflekterer over hva St. Hanshaugen har betydd for dem. Kronprinsparet bodde nemlig et steinkast unna parken, i Ullevålsveien 67, i tiden før og etter forlovelsen.

– For oss har dette vært vårt sted, som vi knytter mye av vår identitet opp mot. Vi traff hverandre, og har veldig mange av våre minner herfra, hvor vi prøvde å finne ut av alt det svære som skjedde da, forklarer kronprinsessen i dokumentaren.

FØRSTE FELLES LEILIGHET: Kronprinsparet bodde sammen i en leilighet i Ullevålsveien 67 på St. Hanshaugen før og etter forlovelsen. Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB

Forlovelsen ble annonsert 1. desember 2000, noen uker etter fotorigget på St. Hanshaugen. Bryllupet ble avholdt i Oslo Domkirke 25. august 2001.

I «Kronprinsparet – Vårt Norge» får vi et unikt innblikk i kronprinsparets relasjon, og hvordan de er i møte med folket.

DELER: Kronprinsparet har selv ønsket å bli bedre kjent med folket – ved å dra hjem til dem. Resultatet er blitt dokumentaren «Kronprinsparet – Vårt Norge». Foto: Helene Kjærgaard Sviland

De har selv ønsket å ta turen rundt i Norge for å møte nordmenn i hjemmene sine, og resultatet er nå blitt fem episoder.

Den første episoden av «Kronprinsparet – Vårt Norge» har premiere 18. november på TV 2 Direkte og TV 2 Play.