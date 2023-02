Gjenforent på den samme scenen etter 18 år: – Begynte å grine

Søndag går startskuddet for den store, musikalske gjetteleken når Thomas Numme (52) og Regina «Myra» Tucker (28) loser TV-seerne gjennom TV 2s nysatsing – Hemmelige duetter.

I ukene fremover skal kjendisartister synge duett med en hemmelig duettpartner som gjemmer seg bak en vegg. For å hjelpe artistene på veien, får de tre hint om hvem sangeren kan være.

Tre artister deltar i hvert program. Publikum og de to andre deltakerne får gradvis avslørt hvem makkeren er, mens artisten først får vite det når veggen forsvinner.

SESONGPREMIERE: I premieren av TV 2-programmet Hemmelige duetter skal kjendisartistene Rein Alexander, Jorun Stiansen og Mia Gundersen synge og gjette hvem som er bak veggen. Foto: Christoffer Andersen / TV 2

Blir tatt på senga

I premiereepisoden av musikkprogrammet er det Jorun Stiansen (39), Rein Alexander (51) og Mia Gundersen (61) som skal ut i ilden, der førstnevnte åpner ballet.

Stiansens første ledetråd er Whitney Houston, men det ringer ingen bjeller hos henne.

39-åringen inntar scenen og fremfører The SteelDrivers «If It Hadn't Been for Love» med partneren som blir holdt hemmelig for henne.

INGEN ANELSE: Kjendisartist Jorun Stiansen vet ikke at hennes tidligere Idol-kollega Alejandro Fuentes befinner seg bak veggen. Foto: TV 2

Venndølingens ansiktsmine vitner om forvirring når hun hører den mystiske stemmen. Etter to nye hint er hun fremdeles ikke klokere, og må fullføre duetten for å få vite hvem hun synger med.

Når veggen løfter seg fra scenegulvet, får Stiansen tidenes overraskelse. Fremfor henne står artist og tidligere Idol-kollega Alejandro Fuentes (35) syngende.

Tårene renner nedover TV-profilens kinn etter endt duett. Hun er tydelig rørt og grepet av øyeblikket.

Nå gir Whitney Houston-hintet mening.

– Du, din dritt. Jeg dauer, sier hun, mens hun omfavner Fuentes.

Se det rørende øyeblikket i videoen øverst i saken.

TÅREVÅTT: Artist Jorun Stiansen ble svært emosjonell og rørt da det viste seg at tidligere Idol-kollega Alejandro Fuentes var hennes hemmelige duettpartner. Foto: TV 2

På scenen sammen etter 18 år

Tilbake i 2005 skapte Stiansen og Fuentes magi sammen i Idol, da de sang duetten «Could I Have This Kiss Forever», av Whitney Houston og Enrique Iglesias. 18 år senere blir altså duettparet gjenforent på den samme scenen og i det samme studioet i Nydalen.

– Jeg hadde følelsene utenpå kroppen, for jeg hadde ikke forventet å se ham. Jeg ble så overrasket, sier Stiansen til TV 2 om episoden.

For artisten ble det et helt spesielt øyeblikk under Hemmelige duetter nettopp på grunn av deres felles fortid.

– Sist jeg sang med ham i det rommet var på Idol. Det var duett- og finalerundene. Jeg husker jeg bare begynte å skjelve og grine, og så var jeg så glad for å se ham. Det var jo så lenge siden jeg hadde sett ham, deler hun videre.

IDOL-DUO: I 2005 deltok artistene Jorun Stiansen og Alejandro Fuentes i Idol der de sang duett sammen fra scenen i Nydalen. 18 år senere ble de gjenforent i det samme studioet i Hemmelige duetter. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Hun minnes godt duett-stunden fra maidagen i 2005.

– Jeg sto i rød kjole og han i dress og sleik, og der sang vi jo Whitney Houston og Enrique Iglesias. Det var derfor det ble så sterkt at han og jeg var i det samme rommet hvor vi gjorde Idol og var hver uke, så mange år etterpå.

Stiansen deler videre at Idol-eventyret har føltes både fjernt og nært for henne og Fuentes.

– Begge to føler at Idol og alt det vi opplevde der, er som en magisk drøm. Man er faktisk usikker på om det har skjedd for det har vært så enormt. Men så føler vi på en måte at det er en drøm vi drømte for et par uker siden – kanskje for et par måneder siden. Det virker ikke så lenge siden, sier hun.

Når folk rundt henne påpeker at det er snart to tiår siden, blir sangeren forfjamset.

– Jeg føler meg jo enda som den tjueåringen. Jeg føler meg sulten og full av liv. Ja, jeg er mer erfaren, men likevel så føler jeg på mye av det samme som jeg gjorde på den tiden. Så det er en paradoksal greie. Jeg føler ikke at det er lenge siden.

– Fant hverandre veldig tidlig

Stiansen og Fuentes fikk et godt vennskap gjennom Idol-deltakelsen, og har siden hatt kontakt titt og ofte gjennom årenes løp. Nå for tiden figurerer duoen i TVNorges 71 grader nord – team.

– Han er jo den eneste som det var naturlig for meg å holde kontakt med. Han og jeg klikket fra første stund, og fant hverandre veldig tidlig og hadde en forståelse av hverandre – og det at begge to bodde så nær hverandre, sier hun, og fortsetter:

Her blir Jorun fullstendig satt ut: – Hæ?!

– Selv om vi ikke har sett hverandre hvert evinnelige år, så har vi truffet hverandre på eventer og i jobbsammenhenger. Jeg har møtt han til kaffe av og til. Da han fikk det første barnet, så fikk jeg meldinger av ham. Så vi har prøvd å holde en jevn flyt.

Gjennom Hemmelige duetter sitter 39-åringen igjen med et minne for livet.

– Det er det mest gøyale programmet jeg har vært med på, på lenge, for det var så innmari fint, konstaterer hun.

– Gøy å overraske

Fuentes på sin side moret seg med å være Stiansens hemmelige medsanger. 35-åringen benyttet seg av en dyp, mørk stemme for å lure venninnen trill rundt.

– Hun hadde skjønt det med en gang hvis jeg hadde sunget vanlig. Så jeg måtte finne en måte å kødde til stemmen på, og det å legge den ned fungerte, for da var det vanskelig å høre det, forklarer han til TV 2, og legger til:

Idol-vinneren Jorun Stiansens audition

– Det var gøy å overraske henne. Hun ble jo så emosjonell.

Også sørlendingen syntes det var spesielt å stå på den samme scenen med Stiansen etter så mange år.

– Det er rart å være der og å tenke: «Shit, det er ikke så lenge siden», men det er jo faktisk 18 år siden. Det er litt flashback. Jeg har mange gode minner fra den tiden. Fin tid.

Se premieren på Hemmelige duetter søndag klokken 20.00 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.