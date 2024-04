Gjenforenes med kjendisflamme: – Jeg håper det var ekte

To år etter at ryktene rundt Andreas Haukeland (31) og Efendi (33) oppstod, er det fortsatt romantikk der. Det sier sistnevnte.

Mange har spekulert i om flørten mellom Andreas «TIX» Haukeland og Efendi var et PR-stunt. De to møttes da de representerte hvert sitt land i «Eurovision Song Contest».

De to kjente artistene ble omtalt verden over, og ble fort den store snakkisen under verdens største sangkonkurranse det året.

Det ble til og med opprettet egne fankontoer som heiet på romansen mellom dem, og flørten fikk tilnavnet «Efentix».

PÅ VEI TIL TIX: Samira «Efendi» Efendijeva møtte TIX etter intervjuet. Foto: Per Haugen / TV 2

De avkreftet at det handlet om et PR-stunt da det stormet rundt dem som verst. Nå, to år senere, står hun fortsatt fjellstøtt i forklaringen på at det var kjærlighet mellom dem – og at det fortsatt er det.

– Jeg håper det var ekte! Veldig snart så kommer han, og da kan jeg spørre han om det. Jeg håper at det var ekte, ler Efendi i intervjuet med TV 2.

Efendi, som egentlig heter Samira Efendijeva, forteller at de har holdt kontakten.

– Ja, vi har snakket om å møtes. Jeg møter ham i løpet av oppholdet. Dette blir vårt første møte på norsk jord.

– Er det fortsatt kjærlighet mellom dere?

– Ja, jeg håper det. Vi får se om det fortsatt er kjærlighet når han kommer.

Hun er i den norske hovedstaden på grunn av arrangementet «Nordic Music Celebration: Eurovision Night». Lørdag 20. april skal hun og over 20 andre ESC-legender opptre på Rockefeller.

Efendi representerte Aserbajdsjan i «Eurovision» i 2022 med låten «Mata Harai». Låten kom på listetoppene i Norge, og hun har allerede møtt mange norske fans i løpet av sitt korte opphold i Oslo.

FANS: Den norske fansen var storførnøyde med at Efendi endelig tok turen til Norge. Flere fans møtte henne i Oslos gater. Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg har mange norske fans, og jeg er så glad for det. Jeg vil gjerne takke dem for at de tror på meg og at de støtter meg. Noen fans har allerede oppsøkt meg og gitt meg gaver.

Morten Thomassen, president i Den norske Melodi Grand Prix-klubben, deltok på en fest i forbindelse med «Eurovision Night»-arrangementet. Han delte et bilde av de to turtelduene i omfangelse på Instagram en times tid etter intervjuet fant sted.

TV 2 har kontaktet TIX, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.