Gjenforenes i TV 2-show:

Stylisten Jan Thomas (57) og programleder Desta Marie Beeder (36) skal lede TV-showet «Gullfisken», hvor fjorårets beste reklamer kåres.



– Jeg gleder meg veldig til å lede «Gullfisken» sammen med Desta. Vi jobbet sammen for mange år siden, og endelig fikk vi muligheten igjen, sier Jan Thomas.

De to programlederne jobbet sammen i 2012 på programserien «Happy Day», hvor Jan Thomas hjalp folk med å forbedre utseende og stil.



– Siden den gang har jeg håpet på å jobbe med ham igjen, og nå skjer det endelig. Jan er varm og nydelig, og jeg gleder meg veldig til å dele kvelden med ham, sier Beeder, som vanligvis leder «God morgen Norge».

GLEDER SEG: Jan Thomas og Desta Marie Beeder gleder seg til å lede «Gullfisken», reklamebransjens svar på «Gullruten». Foto: Espen Solli / TV 2

Jan Thomas – som ledet «Jakten på Kjærligheten» i høst – sier at «Gullfisken» er et kjent og kjært konsept, men at det er viktig for han og Beeder å sette sitt eget preg på programmet.

– Uten å røpe for mye, lover vi en skikkelig fest, sier han.

Beeder gleder seg til å hylle reklamebransjen med «Gullfisken»-utdelingen, som har funnet sted hvert år siden 1993.

– Det å skulle fortelle en historie på 30 sekunder er ingen lett oppgave, og derfor er det ekstra imponerende å se hva bransjen får til.

«Gullfisken» vises på TV 2 Direkte lørdag 3. februar.