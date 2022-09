Gjenforenes i ny film

Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie har tilbragt store deler av året sammen med å promotere og delta på prisutdelinger for Joachim Trier-filmen «Verdens verste menneske».

I august ble det kjent at duoen medvirker i den nye skrekkfilmen «Håndtering av Udøde», eller «Handling the Undead», som Variety skriver.

Handlingen finner sted en varm sommerdag i Oslo, men ut i fra beskrivelsen vil det ikke bli like idylliske scener fra hovedstaden. For etter at all elektronikk bryter sammen blir plutselig nylig avdøde gjenoppvekket, altså zombier.

Annerledes zombiefilm

TrustNordisk har sikret rettighetene til filmen, som regisseres av spillefilmdebutanten Thea Hvistendahl.

– Hennes hensikt er å lage en zombiefilm ulikt noe vi har sett før. Seriøst, hjerteknusende og veldig nordisk, sier administrerende direktør i TrustNordisk, Susan Wendt, om regissørens visjon.

Onsdag ble det kjent at filmen skal vises i utlandet. Den amerikanske distributøren NEON har sikret rettighetene for visning i USA og Storbritannia.