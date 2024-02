Gisle Agledahl avslører brudd

Det er slutt mellom Gisle August Gjevestad Agledahl (33) og Even Eileraas.

– Vi har slått opp, og den delen av bruddet som ikke har vært så enkel har jeg holdt for meg selv. Fem år (!) med et av verdens beste mennesker er over, i hvert fall som kjærester.

Det skriver Agledahl til sine over 30.000 Instagram-følgere.

Han forteller samtidig at de lørdag har invitert venner til fest i anledning bruddet – og deler fornøyelige glimt fra markeringen. Der ser vi eksene kutte en kake, dekorert med deres ansikt, i to.

– For det er mer her å glede seg over enn å være triste for. Og vi vil feire en ny start, nå som venner, skriver TV-profilen.

Agledahl er utdannet journalist og har tidligere jobbet i Dagbladet og NRK.

Frem til februar i fjor var han å se på skjermen i TV 2-dokuserien «Bloggerne».