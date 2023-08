Gine Margrethe ut mot ryktespredning: – Visste ikke at jeg hadde operert trynet mitt

MOTEPROFIL: Gine Margrethe Larsen Qvale under fjorårets ELLE-galla. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

Influenseren tar et oppgjør med den anonyme appen Jodel etter å ha lest rykter om seg selv.

Siden 2014 har appen Jodel vært tilgjengelig for anonyme brukere som ønsker å boltre seg i ulike tematiske kanaler.



Ofte spekuleres og diskuteres det rundt offentlige personer.

Nå har moteinfluenser Gine Margrethe Larsen Qvale (34) sett seg lei.

Sammen med sin makker, Christina Victoria Hostad, tar de et oppgjør med plattformen i podkasten «Hei, det er meg!».

I episoden, som har fått tittelen «Jodel helvette», sier Larsen Qvale at hun tok et navnesøk på seg selv.

Resultatet beskriver hun som overraskende og uhyggelig.

Utseende-spekulasjoner

– Der sto det jo da at jeg hadde operert. Hva var det jeg egentlig ikke hadde operert, sier moteprofilen før hun ramser opp inngrep folk nevnte på appen:



– Det var kjeve, botox, fillers, kinnbein. Jeg lurer på om noen skrev nese, jeg. Lepper åpenbart.

34-åringen oppdaget også spiseforstyrrelse-spekulasjoner og negative ordelag om personlige egenskaper.

– Jeg var så kjedelig, dum, ikke intelligent, sier hun, og utdyper at det også skal ha stått at hun ikke trengte intelligens siden hun var så «enkel».

På spørsmål fra hennes makker om hva som traff hardest av de anonyme meldingene, svarer Larsen Qvale:

– Jeg tror bare jeg ble så overrasket av hele konseptet. Alt liksom. Er vi der ennå? Bor dette i folk? Tror folk at jeg har operert kjeven eller tatt fillers i kinnbeina? Altså, hva faen!



Til intelligens-stikket kommenterer hun følgende:

– Vel, nå er det ikke jeg som sitter på Jodel og skriver dritt, så i hvert fall litt intelligens er det vel der.



Ekteskapet ble tema

I 2017 giftet Gine Margrethe Larsen Qvale seg med fotograf Thomas Qvale. De har to barn sammen, og den yngste ankom i 2021.

GIFT: Ekteparet Qvale deltok sammen på galla i slutten av 2022. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

I podkastepisoden forteller influenseren at ekteskapet også fikk gjennomgå i anonyme fora.

– Ja, det ryktes om at «forholdet ikke er bra» og «at de skal gå fra hverandre». Ja vel. Altså, jeg ble så overrasket. Ikke visste jeg at jeg hadde operert trynet mitt. Ikke visste jeg at det gikk dårlig mellom meg og Thomas, sier Larsen Qvale ironisk.

Hun er klar på at appen er noe hun verken vil ha fysisk på mobilen eller i livet overhodet, og sier at ryktene sårer.

Larsen Qvale er blant de største skjønnhetsinfluenserne her til lands, med rett over 500.000 følgere på Instagram.

Hun poengterer at det ikke står mye om henne på Jodel sammenlignet med andre store navn i Norge.

– Tenk på de som får dette hver dag. I innboksen eller hva enn. Det der må være tøft.

Podkastduoen har lite til overs for anonyme ryktespredere.

– Jeg tror de som skriver om oss, er de som virkelig hater oss, sånn ordentlig, sier Christina Victoria Hostad.

Larsen Qvale tror at mennesker som sprer negativitet på appen ikke kan ha det særlig godt med seg selv.

34-åringen kommer med en innstendig bønn til dem det måtte gjelde:

– Folk må søke det gode her. Folk må endre fokus.

– Ondt avler ondt, godt avler godt. Du må befri deg fra vonde og stygge tanker om andre. Ikke bry deg, gjør din greie. Når du holder fokuset på hva alle andre gjør så kommer du aldri til å oppnå noe godt.



Fyrte opp igjen

En del kjendiser har tidligere gått ut på Jodel og identifisert seg selv med hensikt om å avvise rykter.

God kveld Norge har tidligere forsøkt å få en profil i tale ved et slikt tilfelle, hvor hen fikk overveldende positiv respons på plattformen.

Profilen ønsket da ikke å gjøre noe mer ut av saken i frykt for at det ville gi de anonyme hatere mer motivasjon til å fyre løs.

Personen hadde kanskje et poeng, for etter at Gine Margrethe Larsen Qvale og Christina Victoria Hostad delte sine frustrasjoner om Jodel, har det kommet en rekke nye reaksjoner på appen.

Der diskuteres uttalelsene i episoden, og igjen er fokus på utseendet til Larsen Qvale og spekulasjoner om hvorvidt hun lyver om å ha gjennomført kosmetiske inngrep.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra moteprofilen om responsen, men har foreløpig ikke lykkes.