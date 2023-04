– Dere får ikke lov til å se i «walking closeten» min. Det er så mye klær i mitt skap at ikke jeg tror det er fysisk mulig med brettekanter, sier Carina Dahl og ler.

Selv om klesskapet hjemme hos artisten ikke ville bestått fenrikens inspeksjon, er det andre aspekter fra «Kompani Lauritzen» der artisten har videreført lærdommen fra befalet. Det skal vi komme tilbake til.

For artisten ble det et brutalt møte med det militære livet under fjorårets TV-innspilling.

– Da jeg kom inn på Setnesmoen, var jeg sånn: «Herregud, hvorfor har jeg ikke forberedt meg bedre? Hvorfor har jeg ikke sprunget mer? Hvorfor har jeg ikke lest meg mer opp på ting?» Jeg hadde ikke sett «Kompani Lauritzen» i sin helhet engang, og kjente at jeg fikk litt panikk, forteller hun.

BRÅ OVERGANG: Carina var på ingen måte forberedt på hva som ventet henne inne på Setnesmoen militærleir. Foto: Matti Bernitz

Brenner lyset i begge ender

At Carina ikke fikk forberedt seg til «Kompani Lauritzen», skyldtes i stor grad hennes travle hverdag. Artisten er sin egen sjef, og er involvert i de fleste aspekter i egen karriere – som låtskriving, studioarbeid, musikkvideoer, booking, promotering og turné.

– Det bookes møter, «back to back», spillejobber og alt mulig. Jeg brenner ofte lyset litt i begge ender, fordi jeg skal være så produktiv. Og så kan jo ting bli litt halvveis når man har litt for mange baller i lufta. Men uansett hvor sliten jeg er, «gønner» jeg alltid på. Det er både positivt og negativt, mener hun.

Denne våren har Carina vært inne på topp 10-listen over Norges mest avspilte låter med «Best på fest». De siste årene har hun også vært å se i «Farmen kjendis», «71 grader Nord» og «Stjernekamp» – samtidig som hun holder sine 76.000 følgere på Instagram og 100.000 følgere på Snapchat oppdatert på alt fra sydenturer, toppturer og premierefester.

– Det ser sikkert ut som at jeg bare flyr rundt og ikke har tid til noe annet, men det er klart at jeg også slapper av. Jeg har et privatliv som jeg ikke deler i sosiale medier. Jeg har hatt samboere og kjærester underveis, så det er ikke sånn at jeg bare har vært helt virvelvind og er gæren hele tiden. Men det kan sikkert virke sånn, mener hun.

HEKTISK LIV: Artisten reiser, jobber og spiller i et forrykende tempo i hverdagen. Foto: TV 2

Mistenker diagnose

Det ekstremt høye aktivitetsnivået har likevel ført til at hun ofte har stilt seg spørsmål ved om det kan ligge noe bak den stadige rastløsheten.

– Jeg lurer veldig på om jeg har ADHD. Det er mye tankevirksomhet som går konstant. Nå som det er så hektisk, er det vanskelig å skru av. Det er 100 baller i luften. Jeg begynner på én ting og er plutselig over på noe helt annet. Men jeg skjønner ikke helt hva en diagnose skal kunne gi meg. Hvis jeg har ADHD, har jeg i så fall klart å bruke den til noe positivt.

«Kompani Lauritzen» ble ikke noe hvilehjem, men i motsetning til i det daglige livet, bestemte ikke Carina noe av hva hun skulle foreta seg. Likevel prøvde hun til en viss grad å ta styringen også i det militære regimet.

– Jeg er en ganske utålmodig person. Jeg iverksatte ofte før de sa «iverksett», for eksempel. Jeg skal alltid ligge et steg foran, og sånn er jeg i hverdagen min også. Det er ikke alltid det smarteste inne på «Kompani Lauritzen», og det er det kanskje ikke i det vanlige livet heller.

Lærte mye om seg selv

Carina mener befalet, og spesielt «Kompani Lauritzen»-psykiater Jon Gerhard Reichelt (61), hjalp henne med å se seg selv utenfra på en ny måte.

– Jeg er ganske imponert over hvordan de så meg og leste meg. Fra psykologen min utenfor «Kompani Lauritzen» har jeg tidligere fått høre at jeg alltid kjører på til jeg kræsjer. Så ligger jeg nede litt, så opp igjen – og så kjører jeg til jeg kræsjer igjen. Jeg gjør det samme om og om igjen, alltid. Det er jo bare fordi at jeg er gira og har lyst til å skape ting. Det er sånn jeg trives best. Men jeg har blitt litt flinkere til å tenke over at man kanskje ikke trenger å kjøre til man kræsjer hver gang.

LÆRTE MYE: Carina mener hun fikk mye god lærdom hun kan ta med seg videre fra «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

– Hva var din nøkkel til å bli en bedre versjon av deg selv i «Kompani Lauritzen»?

– For min del handler det om at må jeg være litt mer til stede. Jeg kan ikke hele tiden være ett steg foran, jage det neste og alt det der. Det var veldig fint å være i en setting der man fikk proffe folk til å hjelpe deg. Man må gjøre jobben selv, men det hjalp med «inputen» fra befalet. De er så sinnssykt sterke på akkurat det.

– Så smalt det

Det kan som kjent være stor forskjell på teori og praksis. Da Carina – med sin nyvunne innsikt – dro hjem til Oslo etter TV-innspillingen, gikk hun rett tilbake til gamle vaner.

– Det var litt spesielt da jeg kom ut av «Kompani». Jeg var veldig sånn: «Okay, da er jeg ferdig med det. Hands on! Nå gleder meg til å komme i studio, rett på spillejobb. Bam, bam, bam».

– Så husker jeg psykologen ringte og spurte hvordan det gikk med meg. «Du, det går kjempebra. Ikke noe problem. Har det så travelt, så jeg har egentlig ikke tid til å snakke med deg engang». Rett tilbake til livet, som om ingenting hadde skjedd – og så smalt det.

Carina forteller at hun holdt kjøret gående med innspilling av EP og jobb i noen uker etter «Kompani Lauritzen», før hun opplevde det hun beskriver som en «kræsjlanding».

– Da kom smellen. Jeg klarte ikke å stå opp av senga. Jeg hadde bare fløyet rett ut av «kompani» og rett inn i hverdagen min. Jeg var så gira. «Nå skal jeg lage masse musikk og er superinspirert og hadde hundre ting å gjøre». Så plutselig tok det meg igjen. Da tror jeg at jeg kjente på hva jeg faktisk hadde vært med på, psykisk og fysisk.

Artisten ble sengeliggende i flere dager.

– Jeg orket ikke engang å gå på trening, og når jeg ikke går på trening – da er det noe galt. For det gjør jeg hele tiden. Men da lå jeg bare rett ut, forteller hun.

SMELL: TV 2 møter Carina hjemme i Oslo, der hun ble liggende rett ut i flere dager etter «Kompani Lauritzen». Foto: Gorm Roseth/ TV 2

Tar grep

Carina kom seg etter hvert til hektene igjen, og begynte å legge inn meditasjonsøkter og mer hvile på timeplanen. Hun ønsker å fortsette å ta befalets ord på alvor, slik at hun kan fortsette livet som en bedre utgave av seg selv.

– «Kompani Lauritzen» har lært meg å ikke alltid vært ett steg foran. Det går fint å kule'n litte grann. Så jeg prøver jo helt klart å ta litt hensyn til ting, før det er for sent. Men det er vanskelig, for jeg er en veldig gira person – som er veldig på og «hands on» hele tiden. Sånn er jeg jo bare, men det er lov å ikke være det iblant også. Det er det jeg prøver å si til meg selv: «Det går fint».

