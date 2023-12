Gikk opp i vekt på «Tropp 2»: – Fikk kommentarer

ENGSTELIG: Det er først i senere år at Anniken Aakerøy har kjent på en urolighet i kroppen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Anniken Aakerøy (22) var så stresset inne på Setnesmoen leir at hun gikk opp nærmere ti kilo. Da hun vendte tilbake til hverdagen ble det bemerket.

Det er ikke mange år siden 22 år gamle Anniken Aakerøy kjente på frykten for omtrent absolutt alt.

«Hva kan gå galt? Hvordan kan det gå galt? Når kan det gå galt?».

– Jeg ble veldig engstelig av meg. Sånn var jeg jo ikke som barn. Men nå, når jeg tenker tilbake, så var det sikkert fordi jeg var dum og ikke tenkte gjennom ting, sier hun, og tenker seg om.

– Jeg vet ikke. Det høres jo helt teit ut. Jeg tenker på mye. Og så går det den negative veien.



TV 2 møter «Tropp 2»-deltakeren hjemme i kollektivet på Majorstua.

Hun trives best med å være rundt folk.

– Jeg synes egentlig det er veldig lett å åpne seg til hvem som helst, når som helst. Jeg snakker når jeg kan, liksom.

TRIVES I STORBYEN: Anniken Aakerøy flyttet til Oslo for tre år siden, fra hjemstedet i nord. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Latteren sitter løst hos nordlendingen fra Sandnessjøen, «en veldig liten by på Helgeland, nesten uten mennesker» – slik Aakerøy beskriver den selv.

Her vokste hun opp med sin mor.

– Det var fint, men jeg vokste opp med en mamma som jobbet turnus. Så det har jo vært veldig ensomt med bare én forelder. Jeg var mye alene. Jeg elsker å ha masse folk rundt meg, men så har det liksom bare ikke vært så mange rundt meg, forteller hun.

TAR EGNE VALG: Anniken Aakerøy har vært, og er fremdeles, avhengig av moren sin. Nå tenker hun seg derimot om, før hun ringer moren for bekreftelse. – Jeg tenker litt mer gjennom det: «Okey, du kan faktisk bestemme det selv, Anniken». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Faren har hun ikke kontakt med.

For omtrent tre år siden flyttet hun fra lille Sandnessjøen til den store hovedstaden.

– For å studere, jobbe og leve livet. Det er mye mer å gjøre her, enn i Nord-Norge. Jeg kunne ikke bodd der, sier hun og flirer.

Å forlate hjemstedet til fordel for Oslo føltes som det mest naturlige i verden. Den indre byjenta hoppet på flyet med to kofferter, flyttet inn i kollektiv, og her har det føltes ut som hun har bodd hele livet.

Etterlignet mor

For de som har fulgt Aakerøy i «Tropp 2», skulle man tro at hun kviet seg for å i det hele tatt tenke tanken om å fly til Oslo, eller hjemover til Nord-Norge.

Frykten for høyder og vann sitter som støpt i ryggraden hennes. Men uroligheten for å forflytte seg fra nord til sør, høyt oppe i luften, har hun klart å holde delvis i sjakk.

– Jeg tenker aldri gjennom ting på forhånd. Jeg tenker bare på det når det skjer, heldigvis. Det hjelper – veldig. Da tar jeg ikke frykten på forhånd. Når den kommer, så roer jeg meg heller ned.

– Hvis du opplever at noe er farlig, og du tror du kan dø, hvordan føles kroppen din da?

– Hvis jeg noen gang tenker at jeg holder på dø, så kan jeg som oftest ikke gjøre noe med det. Da tenker jeg: «Okey, da dør jeg». Det er bare et tankekjør. Hvis man ikke får gjort noe med det, så er det jo bare å nyte det, sier hun og flirer.

HANDLING FØRST: For Anniken Aakerøy er det best å ikke tenke så nøye gjennom hva hun gjør. Stopper hun opp og grubler for lenge, kan engsteligheten ta overhånd. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

22-åringen forteller at hun nærmest er ekspert i å krisemaksimere. Etter «Tropp 2» har hun tatt med seg en lærdom hun forsøker å minne seg selv på, når frykten sniker seg innpå.

– Jeg tror jo ofte at man dør av ting som er skummelt, men nå har jeg lært meg forskjellen på skummelt og farlig. Det er ikke nødvendigvis farlig om ting er skummelt. Det er bare skummelt fordi du ikke har gjort det før.

SKUMMELT, IKKE FARLIG: Anniken Aakerøy tenker ofte på hva befalet fortalte henne og resten av «Tropp 2»-gjengen: – Jeg har det i øret hele tiden: «Det er bare skummelt, det er ikke farlig». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Uroligheten i henne festet rot for kun noen år tilbake.

– Hva tror du utløste det?

– Jeg har en mistanke om hvorfor det skjedde. Jeg tror jeg begynte å tulle med at jeg var sånn til mamma – å være hysterisk og sånne ting. Til slutt så bare ble jeg sånn.

– Jeg tror ikke hun tok det seriøst. Jeg tror jeg har sett at hun har vært litt hysterisk, så skulle jeg liksom etterligne henne. Så ble jeg sånn selv. Det var dumt, sier hun og småflirer.

ROER NED: Anniken Aakerøy har verken vært til lege eller fått medisiner for å roe ned engsteligheten sin. – Det er tankene som må roes ned, og det gjør jeg selv når jeg kan. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Gikk opp ti kilo under innspilling

Om moren hennes har merket en endring etter tv-deltakelsen, er hun usikker på. At hun derimot så en endring, er hun skråsikker på.

– Jeg la på meg omtrent ti kilo, da jeg var der inne. Når jeg kom hjem, passet ikke klærne mine lenger. Jeg måtte stort sett bare gå i store kosebukser den første tiden. Jeg var mye ute. Da hadde jeg alltid på meg boots, men de fikk jeg ikke over leggen.

– Nå har jeg gått ned igjen, men jeg husker hun sa, da jeg var på sommerferie i Nord-Norge: «Du har i hvert fall ikke blitt mindre etter at du kom ut». Så i hvert fall en utseendeforandring.

For selv om Aakerøy og de andre deltakerne ble utsatt for et fysisk krevende opplegg, merket hun underveis at kroppen endret seg inne på Setnesmoen leir.

SKJEDDE FORT: Anniken Aakerøy forteller at hun måtte gå opp i størrelse i både ytterklær og uniformsbukse, inne på «Tropp 2». – Det skjedde veldig fort. Foto: Matti Bernitz

– Det var to årsaker. Det første var jeg fikk kjempehovne legger. De var så store. Det så ut som at jeg var høygravid, så jeg tror jeg hadde veldig mye vann i kroppen.

– Og så stresspiste jeg veldig mye. Jeg tror jeg var den som forsynte meg flest ganger, med mest mat. Hver gang vi fikk mat, var det å kaste i seg så mye som man kunne på den korte tiden. Jeg gikk aldri glipp av et måltid. Kanskje en lunsj – eller ingenting, forteller hun.

Å vende tilbake til hverdagen og sine vante matrutiner, beskriver hun som vanskelig.

– Jeg husker jeg at jeg skulle jobbe en vakt på sykehjemmet. Da var det en pasient som sa til meg: «Å, jeg kjente deg nesten ikke igjen. Du har blitt så stor siden sist».

VONDT: Anniken Aakerøy beskriver det som kjipt å få kommentarer på kroppen sin, etter hun var med i «Tropp 2». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Da tok jeg skikkelig tak i det, og begynte å spise sunt og lite, og veldig kontrollerte matrutiner.

– Hva tenker du om at andre påpekte det?

– Det er jo ikke hyggelig at noen sier at du har blitt så stor, etter det man har vært gjennom. Men samtidig ga det meg jo en motivasjon til å bli seg selv igjen.

Aakerøy forteller at hun fremdeles jobber med å føle seg vel i egen kropp.

HVERDAG: Etter «Tropp 2» har Anniken Aakerøy holdt på rutinen om å stå opp tidlig. – Jeg liker å trene før jeg drar på jobb, og spise etter jeg har trent. Jeg føler faktisk at jeg fungerer best uten mat. Det er en rar kombinasjon. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vanligvis bryr jeg meg faktisk ikke om hva andre sier og mener om meg. Jeg kunne på en måte ikke brydd på meg mindre. Men når det handler om kroppen min, og man er usikker på hvordan man ser ut – vekta og sånne ting ... Jeg vet ikke. Man blir jo veldig usikker, da.

Selv om hun mener at det fremdeles vil ta tid før hun føler seg komfortabel i sin egen kropp, understreker hun at hun er på rett vei.

– Men det er skummelt. Når vet man at det er bra nok? For jeg tror at man kan bli litt blind på det, og ikke vite helt selv hvordan man ser ut. Det er vanskelig, men man må bare prøve å ha en sunn tanke til kropp. Det er veldig viktig.

«Kompani Lauritzen: Tropp 2» er tilgjengelig på TV 2 Play.