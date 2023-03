Gikk hardt ut mot Siv Jensen – snakket ut på direkten

HARDT UT: Morten Hegseth var en av flere som reagerte på at Siv Jensen vant prisen for «Årets faghag» under GayGalla i 2018. Foto: Thomas Andersen/TV 2/Terje Bendiksby/NTB

Under prisutdelingen GayGalla i 2018 ble tidligere Frp-politiker og statsråd Siv Jensen kåret til «Årets faghag», som best oversettes til en person, ofte en kvinne, som har homofile menn som en stor del av sin omgangskrets.

Blant flere av dem som reagerte på at nettopp Jensen vant prisen, finner vi Morten Hegseth, som mente det var flaut at hun vant prisen.

– Selv om Siv Jensen er venn med Terje Schrøder og andre homofile, må vi likevel ikke glemme at hun er leder for et parti som hele tiden har jobbet mot homobevegelsen. Både mot ekteskapsloven, adopsjon for homofile og alle andre rettigheter, sa programlederen den gang, og la til:

– Homobevegelsen har ingenting å takke henne for.

– Superprovosert

Fredag morgen gjestet duoen God morgen Norge, og siden den gang har de blitt gode venner, nesten naboer og faste turkamerater med hver sin hund. Denne gangen satt de i sofaen i forbindelse med at det skal arrangeres en ny galla – der man skal hedre hverdagshelter i homokampen.

Jensen minnes om at hun var svært stolt da hun vant prisen, men ikke like fornøyd med reaksjonene som kom:

– Jeg var vel misfornøyd med at enkelte – Morten, for eksempel, ikke syntes det var så bra at jeg vant prisen. Han ble jo superprovosert, og syntes det var helt feil.

VANT: I 2018 vant Siv Jensen prisen for «Årets faghag» under Gaygalla. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Hegseth forteller at de under ett år senere satt sammen og drakk rødvin en lørdag kveld, etter at han hadde flyttet til Jensens nabolag.

– Så sa hun: «Skal vi snakke om det, eller?», hvorpå jeg sa: «Det kan vi gjøre, jeg står fortsatt for det jeg sa». Hun var jo leder for et parti som må fronte en viss type politikk.

– Vet bedre nå

– Jeg syntes det var feil at lederen for et parti som historisk sett egentlig aldri har gjort noe for homokampen, vinner en av de største prisene på en galla som skal hylle homokultur, fortsetter 37-åringen.

PÅ RETT PLASS: Morten Hegseth sier nå at han vet hvilke verdier Jensen har. Foto: Espen Solli

Etter at de to utviklet et vennskap, sier han derimot at han nå vet bedre hvilke verdier Jensen har, og at de er «på rett plass».

– Jeg står fremdeles for det jeg sa i 2018. Men Siv er en nydelig venninne. Hadde hun vunnet i år, hadde jeg kommet på døra med en flaske champagne, sier TV-profilen.

Jensen uttrykker en viss forståelse for at Hegseth reagerte som han gjorde:

– Frp har ikke bare en stolt historie innen homospørsmål. Personlig syntes jeg det var vanskelig, fordi jeg hadde venner med en annen legning. Da Frp endelig kom på andre tanker, ble jeg veldig lykkelig.

Den tidligere politikeren påpeker i tillegg at hun ikke vant i kraft av å være partileder:

– Det var fordi jeg har hatt et personlig engasjement og stilt opp i mange situasjoner for å fronte saker om likekjønnet kjærlighet. For meg er det en «no-brainer» å få elske den du vil, avslutter Jensen.